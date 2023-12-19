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Siyaset İP'i bırakan bırakana! İYİ Parti kurucusu istifa etti
Siyaset

İP'i bırakan bırakana! İYİ Parti kurucusu istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-12-19 21:00:00 - 2023-12-19 21:16:41
İP'i bırakan bırakana! İYİ Parti kurucusu istifa etti

İstifa furyasının ardı arkası kesilmeyen İYİ Parti'de bir istifa daha yaşandı. İYİ Parti Ankara eski İl Başkanı Mesut Özarslan, partisinden istifa etti.

İYİ Parti Ankara eski İl Başkanı Mesut Özarslan, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Özarslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2017’de Yüce Türk Milleti’ne umut olmak için ülkemizin her kesiminden milliyetçi ve demokrat arkadaşlarımızla bir araya gelerek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi önderliğinde çetin yolları aşarak büyük bir mücadele ile İyi Parti’yi kurduk.

İyi Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca; Kurucular Kurulu Üyeliği, Ankara Kurucu İl Başkanlığı, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve daha birçok görevi üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla partimizin yükselmesi, gelişmesi ve bürokraside aldığım görevlerde partimizi ve dava arkadaşlarımı layıkıyla temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma herhangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İyi Parti üyeliğimden istifa ediyorum."
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