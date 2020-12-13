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Teknoloji iPhone'unu İOS 14'e güncelleyecekler dikkat!
Teknoloji

iPhone'unu İOS 14'e güncelleyecekler dikkat!

Apple’ın iPhone’lar için kullanıma sunduğu en güncel işletim sistemi sürümü iOS 14’te bildirim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar SMS ve iMessage üzerinden gelen mesajların bildirim olarak ekranlarına düşmemesinden şikayetçi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 14:58:00 -
iPhone'unu İOS 14'e güncelleyecekler dikkat!

iOS 14 güncellemesi ile birlikte bazı kullanıcılar, üçüncü parti uygulamalardan bildirim alamadıklarını paylaşmıştı. Bildirim problemlerine bir yenisi daha eklendi ve Apple’ın kendi uygulamalarında da bildirim problemleri yaşandığı ortaya çıktı. Özellikle SMS ve iMessage üzerinden gelen mesajlarla ilgili yaşanan bu sorunun iOS 14.3 güncellemesi ile giderilmesi bekleniyor.

Yaşanan sorunun Bluetooth bağlantısı ile ilgili olabileceği tahmin ediliyor. Zira Bluetooth bağlantısı devre dışı bırakıldığında bildirimler normal bir şekilde kullanıcılara ulaşıyor. Ancak bu esnada da bağlı olan tüm aksesuarların bağlantısı kopuyor. iOS 14.3 güncellemesi gelene kadar kullanıcılar, bildirim sorunlarını ancak bu şekilde aşabiliyor.

Bildirimlerle ilgili bir problem yaşıyorsanız önce aşağıdaki ayarların doğruluğundan da emin olmalısınız:

  • Ayarlar / Bildirimler / Mesajlar/Kilit Ekranında Göster aktif halde olmalı
  • Bildirim/CarPlay’de Göster devre dışı olmalı
  • “Mesajlar” ayarlarındaki “Uyarıları gizle” seçeneği devre dışı olmalı
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