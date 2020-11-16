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Gündem iPhone'daki 'Siri' uygulamasında Süleyman Soylu skandalı! İfşa olunca hemen düzelttiler
Gündem

iPhone'daki 'Siri' uygulamasında Süleyman Soylu skandalı! İfşa olunca hemen düzelttiler

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Apple'n iPhone telefonundaki 'Siri' uygulamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yer alan hakaretler büyük tepki çekince Apple skandalı hemen düzeltti.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:28:00 -
iPhone'daki 'Siri' uygulamasında Süleyman Soylu skandalı! İfşa olunca hemen düzelttiler

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, ABD merkezli ünlü bilişim şirketi Apple'n iPhone telefonundaki 'Siri' uygulamasından 'Süleyman Soylu’ şeklinde seslendirme yapması sonucu aldığı cevaba tepki gösterdi.

Tayyar, iPhone telefonundaki 'Siri' uygulamasından Süleyman Soylu'ya dair seslendirme araması yaptığında "Vatan haini - katil - hırsız - pedofili destekçisi" ifadelerinin yer aldığını ortaya çıkardı.

Duruma tepki gösteren Tayyar, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Siri’ye Süleyman Soylu bakanımızı sorunca, böyle bir cevap geliyor. Böyle bir namussuzluğa nasıl izin verilir, inanamıyorum. Şerefsizlikte sınır tanımıyorlar. Mutlaka hesabı sorulmalı.”

Tayyar’ın tepkisi sonrası Apple söz konusu skandalı düzeltti.

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Yorumlar

Alm

Kafir işi gücü bırakmış Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetine saldırıyor
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hizipsavar

devlet burda belli olur böyle bir şey varsa hemen hesabını sorar.
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