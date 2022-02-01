iPhone'culara kötü haber! O modellere artık güncelleme yok

Apple en yeni işletim sistemi olan iOS 16 için son hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve kullanıma sunulan iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 ve watchOS 8 işletim sistemi büyük beğeni toplamayı başardı. Geri dönüşlerin olumlu olması ile birlikte kolları sıvayan Apple iOS 16 için çalışmalara hız verdi ve önümüzdeki aylarda tanıtımını WWDC 2022’de tanıtması bekleniyor.

Yeni sürümün detaylarının ortaya çıkması ile birlikte başta iPhone kullanıcıları tarafından her yıl olduğu gibi iOS 16 işletim sistemi hangi modellere verilmeyecek sorusu sorulmaya başladı. Apple’ın eni işletim sistemini yalnızca Apple A10 ve üstü işlemcilerden güç alan modellere göndereceği belirtiliyor. İşte iOS 16 alacak iPhone modellerinin listesi…

iOS 16 güncellemesi alacak telefon modellerinin listesi

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2020)

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 6S güncelleme alacak mı?

Bir zamanların efsane modelleri arasında yer alan iPhone 6S’in, iOS 16 ile birlikte döneminin kapanması bekleniyor. Yeni işletim sistemini iPhone 6s, iPhone 6s+ ve iPhone SE 2016 modellerinin alacamayacağı belirtiliyor. Bilindiği üzere iPhone 6s, iPhone 6s+ ve iPhone SE 2016 modelleri A9 işlemcisinden güç alıyor.