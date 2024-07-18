  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın yorumcularından iddia: 'Zirvedeki altının seyri değişecek'

MİT'ten tarihi operasyon! PKK'nın istihbarat hücresi çökertildi

Ekrem Başkan’dan İstanbul’a çağdaş hizmet! Sürücüsüz Belediye otobüsleri test sürüşlerine başladı

ABD ve Fransa'ya kapıyı göstermişlerdi! Petrol için Türkiye ile anlaştılar

CHP’li Kilis Belediyesi İtfaiyesinde büyük skandal! Yangına susuz müdahale

Avrupa Parlamentosu'nda utanç oylaması! İkiyüzlülükleri bir kez daha tescillendi

Kıbrıs’a yeniden barış harekatı! Başkomutan Kıbrıs’a gidiyor… 50. Yılda 50 gemi ile gövde gösterisi

FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?

İstanbul'da sıcaklık ve nem rekor kırdı!

İzmir açıklarında 132 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Teknoloji İphone'a müthiş özellik! Yeni güncellemede yer aldı!
Teknoloji

İphone'a müthiş özellik! Yeni güncellemede yer aldı!

Yeniakit Publisher
2024-07-18 11:46:00 - 2024-07-18 11:48:33
İphone'a müthiş özellik! Yeni güncellemede yer aldı!

İOS 18, yeni güncellemesinde kullanıcılara hasarlı veya kaybolan fotoğrafları kurtarabilme özelliği sunuyor.

Apple'ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) iOS 18 ile birlikte birçok yeni özellik tanıtıldı.

Yeni özelliklerin en dikkat çekici olanı ise iPhone'lara gelecek yapay zeka özellikleri oldu.

Şimdilerde ise Apple'ın tanıtımda bahsetmediği yeni bir özellik ortaya çıktı. Bu özellik, Fotoğraflar uygulamasına "Kurtarılanlar" isimli yeni bir klasör getirecek.

KAYBOLAN VEYA HAZARLI FOTOĞRAFLAR GERİ GELECEK

Apple, bu özelliğin daha önce kaybolan veya hasar gören fotoğraf ve videoları tespit edip bulabileceğini ve bunları Fotoğraflar uygulamasındaki yeni "Kurtarılan" albümde gösterebileceğini söylüyor.

Apple, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya güncelleme yaptığınızda, cihazınızın kurtarılabilir fotoğraf ve videoları otomatik olarak tarayacağını belirtiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurtarılan (Recovered) albümü, yalnızca cihazınıza kaybolan veya hasarlı fotoğraf ve video varsa çıkacak. Aksi taktirde seçenek olarak görünmeyecek.

Tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyondan geçti! Güneş: Şimdi, belki hepinizin ellerinde iPhone vardır
Tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyondan geçti! Güneş: Şimdi, belki hepinizin ellerinde iPhone vardır

Gündem

Tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyondan geçti! Güneş: Şimdi, belki hepinizin ellerinde iPhone vardır

Apple'dan iPhone sahiplerine korkutan uyarı!
Apple'dan iPhone sahiplerine korkutan uyarı!

Teknoloji

Apple'dan iPhone sahiplerine korkutan uyarı!

Apple iPhone 16 serisinin fiyatı ne olacak? İşte tahminler
Apple iPhone 16 serisinin fiyatı ne olacak? İşte tahminler

Teknoloji

Apple iPhone 16 serisinin fiyatı ne olacak? İşte tahminler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23