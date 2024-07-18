İphone'a müthiş özellik! Yeni güncellemede yer aldı!

Apple'ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) iOS 18 ile birlikte birçok yeni özellik tanıtıldı.

Yeni özelliklerin en dikkat çekici olanı ise iPhone'lara gelecek yapay zeka özellikleri oldu.

Şimdilerde ise Apple'ın tanıtımda bahsetmediği yeni bir özellik ortaya çıktı. Bu özellik, Fotoğraflar uygulamasına "Kurtarılanlar" isimli yeni bir klasör getirecek.

KAYBOLAN VEYA HAZARLI FOTOĞRAFLAR GERİ GELECEK

Apple, bu özelliğin daha önce kaybolan veya hasar gören fotoğraf ve videoları tespit edip bulabileceğini ve bunları Fotoğraflar uygulamasındaki yeni "Kurtarılan" albümde gösterebileceğini söylüyor.

Apple, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya güncelleme yaptığınızda, cihazınızın kurtarılabilir fotoğraf ve videoları otomatik olarak tarayacağını belirtiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurtarılan (Recovered) albümü, yalnızca cihazınıza kaybolan veya hasarlı fotoğraf ve video varsa çıkacak. Aksi taktirde seçenek olarak görünmeyecek.