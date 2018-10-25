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İphone sevdası, Trump'ın başını yakacak! Rus ve Çinli ajanlar dinliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı İphone telefonların, Rus ve Çinli ajanlar tarafından dinlendiği iddia edildi.

25 Ekim 2018 Perşembe 15:18
İphone sevdası, Trump'ın başını yakacak! Rus ve Çinli ajanlar dinliyor

Dünya gündemine bomba gibi bir haber düştü. Aslında bunun bir iddia olduğunu da söylemek lazım. ABD Başkanı Donald Trump‘ın kullandığı iPhone’ların Trump‘ın başına iş açacağı ortaya çıktı. Ortaya atılan iddialar doğru ise, Trump’un telefonu Rus ve Çin ajanları tarafından dinleniyor.

Rus ve Çin ajanları Trump’ın telefonlarını dinliyor!

Normal şartlarda, ABD başkanlarının şahsi olarak kullandığı telefonlar ile gizlilik seviyesi yüksek konuşmaları yapmaması gerektiği bilinen bir gerçek. Trump’ın asistanları da güvenli hat kullanımı konusunda ısrarcı davransa da, henüz başarılı elde edilememiş gibi görünüyor. Bu durumun etkileri ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

iPhone’lar ajanlar tarafından dinleniyor

Trump’a Beyaz Saray Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ajansı tarafından verilen iPhone modelleri, internete sadece WiFi ağı üzerinden bağlanabilen bir telefon. Özel yazılımlar ile bu hale getirilen telefonda, Twitter ve bazı uygulamalar yüklü olarak geliyor. Diğer telefonu ise sadece arama yaptığı ve arama aldığı bir telefon. Başkanın yardımcıları ise telefonların düzenli olarak değiştirilmesi gerektiğini savunuyor. İşte, tüm sorunların ve iddiaların çıkış noktası da burası.

New York Times’ın haberine göre, Trump’ın ısrarcı olduğu bu telefon, güvenli hat noktasında önemli açıklar vermiş durumda. Bu açıkların bedeli ise Çin ve Rus gizli servis ajanlarının telefon görüşmelerini takip etmesi ve kayıt altına alması oldu. Eğer iddialar doğrulanırsa, yeni ve büyük bir diplomatik krizin, dünya genelinde konuşulacağını söyleyebiliriz.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 15:18
  1. ABD
  2. Rusya
  3. Çin
  4. Apple
  5. İphone
  6. Donald Trump
  7. Telefon dinleme

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