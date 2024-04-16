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Teknoloji iPhone kullanıcılarına acil çağrı! Açık açık uyardılar: Hemen kapatın! Sıra dışı çıkışı herkesi tedirgin ediyor
Teknoloji

iPhone kullanıcılarına acil çağrı! Açık açık uyardılar: Hemen kapatın! Sıra dışı çıkışı herkesi tedirgin ediyor

Yeniakit Publisher
2024-04-16 18:49:00 -
iPhone kullanıcılarına acil çağrı! Açık açık uyardılar: Hemen kapatın! Sıra dışı çıkışı herkesi tedirgin ediyor

Kripto para piyasalarının cüzdanlardan biri olan Trust Wallet, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj ile kişilerden iMessage uygulamasını devre dışı bırakmalarını istedi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu açıklama vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Kripto para piyasalarının cüzdanlardan biri olan Trust Wallet, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj ile kişilerden iMessage uygulamasını devre dışı bırakmalarını istedi.

Kripto varlıklar sık sık siber suçluların hedefi oluyor.

Trust Wallet, iOS cihazlar üzerinden kripto varlıklarını kontrol eden kişileri yeni bir tehlike konusunda uyardı.

iMessage uygulaması üzerinden yapılan saldırılar "Yüksek riskli" olarak betlirtilirken kullanıcılardan sorun çözülene kadar iMessage uygulamalarını devre dışı bırakmaları istendi.

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