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Teknoloji iPhone kullanıcıları şokta! Haftalardır çözemiyorlar
Teknoloji

iPhone kullanıcıları şokta! Haftalardır çözemiyorlar

Hatırlayacağınız üzere bir ara iPhone kullanıcıları bildirim sorunları ile alakalı haberler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Apple şirketinin bu problemi çözüp çözmediğine baktık.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:03:00 -
iPhone kullanıcıları şokta! Haftalardır çözemiyorlar

Teknoloji devleri arasında gösterilen Apple, iPhone kullanıcıları bildirim sorunları konusunda yoğun şikayetler alıyordu. Firmanın iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, ve 12 mini gibi modellerinde çeşitli sorunlar meydana geldi. Ayrıca iOS 14 güncellemeleri bu problemleri iyice karmaşık hale getirdi.

Tüm bunlar yaşanırken herkes Apple firmasının bazı güncellemeler ile sorunları gidereceği düşünüldü. Ancak tahmin edildiği gibi olmadı ve iPhone kullanıcıları yine bu problemler ile karşı karşıya kaldı.

Yaşanan sorunlar kullanıcıların SMS veya iMessage gibi uygulamalardan bildirim almalarını engelliyordu. Apple firmasının bu hatası ne yazık ki henüz çözülemedi. Bu durum artık iyice kullanıcıların canını sıkmaya başladı.

Normal şartlarda herhangi bir şirket eğer düzeltilmiyorsa bunun en önemli nedeni durumdan haberdar olmamasıdır. Ancak neredeyse bütün platformlarda öyle bir sorun yaşandığı ifade edilmişti. Hatta forumlar üzerinden şirketlere mesajlar gönderen kişiler bile oldu.

Tüm bu nedenlerden dolayı Apple’ın haberinin olmaması imkansız. Şirketin muhtemelen şu anda güncellemeler üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor. Ancak kullanıcılar kısa bir süre bile olsa sorunu gidermeyi başardı. Her mesaj gönderdikten sonra mesajlar uygulamasını zorla kapatırsanız problem kısa süreliğine gideriliyor.

Elbette bu tür çözümler pek önerilmiyor. Muhtemelen Apple firması kısa bir süre içerisinde bu sorunu tamamen giderecek.

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