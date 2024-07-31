iPhone kullananlar sevinçten çıldıracak! Artık aramalar...

Apple, en son iOS 18.1 geliştirici beta sürümünde iPhone kullanıcılarına beklenen bir özelliği sunuyor: çağrı kaydı. Bu yeni özellik, kullanıcıların çağrıları cihazlarının Neural Engine’ini kullanarak kaydetmelerine ve çağrı sırasında konuşulanları metne dökmelerine olanak tanıyor. Çağrı kaydedildiğinde, iOS bu durumu çağrıdaki herkese bildirecek şekilde tasarlanmış.

ÖZELLİK ÇEVRİMDIŞI ÇALIŞABİLECEK

iOS 18.1’de sunulan çağrı kaydı özelliği, çağrıları yerel olarak, çevrimdışı olarak kaydetmekte ve bu nedenle bulut işleme kullanmıyor. Bu durum, kullanıcıların gizliliğini koruma açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Kayıt ve transkriptler, çağrı sona erdikten sonra Notlar uygulamasında saklanıyor. Bu, verilerin kullanıcı cihazında güvenli bir şekilde tutulmasını ve dış etmenlerden bağımsız olarak işlenmesini sağlıyor.

iOS 18.1 güncellemesiyle birlikte, kullanıcılar çağrı ekranında yeni bir ses kaydı seçeneği görecekler. Bu seçenek aktif hale getirildiğinde, sistem otomatik olarak çağrıyı kaydedecek ve aynı anda bir transkript oluşturacak. Ses dosyası ve transkript, Notlar uygulamasında saklanacak, böylece kullanıcılar geçmiş çağrıları kolayca gözden geçirebilecekler. Bu işlem, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan cihaz üzerinde gerçekleşecek, bu da özelliğin çevrimdışı çalışmasını sağlayacak.

APPLE’DAN GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Çağrı kaydı özelliğinin yanı sıra, Apple Intelligence tarafından desteklenen bir özetleme özelliği de bulunuyor. Bu, çağrıların yalnızca kaydedilmesiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda daha kapsamlı bir analiz ve özetleme sunan bir teknolojiyi içeriyor. Bu özellik, Apple’ın cihazlarına yapay zeka entegre etme çabasının bir parçası olarak görülüyor ve kullanıcı deneyimini daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu güncelleme şu anda iOS geliştirici programındaki iPhone 15 Pro kullanıcıları için mevcut durumda. Genel bir sürüm ve kararlı sürümün Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu, geniş çapta iPhone kullanıcılarının yeni özellikten faydalanabileceği anlamına geliyor. Apple’ın bu hamlesi, iPhone kullanıcıları için hem işlevselliği hem de gizliliği artıran uzun zamandır talep edilen bir iyileştirmeyi sunuyor.

IPHONE KULLANICI BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAYA DEVAM EDİYOR

Android akıllı telefonlar, birkaç yıldır çağrı kaydı özelliğine sahip. Ancak, bu özelliğin kullanılabilirliği ve işlevselliği, yerel yasal düzenlemelere ve üreticilere göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin, Samsung ve Xiaomi gibi bazı üreticiler, cihazlarında yerleşik çağrı kaydı özellikleri sunarken, bu özellik bazı bölgelerde yerel yasalara göre sınırlı olabilir. Çağrı kaydı özelliğini desteklemeyen cihaz kullanıcıları, Google Play Store’da mevcut olan üçüncü taraf uygulamalardan yararlanabilirler.

Bu gelişmeler, Apple’ın iOS 18.1 ile sunduğu yeniliklerin, hem işlevsellik hem de gizlilik açısından önemli bir adım olduğunu ve iPhone kullanıcılarının beklentilerini karşılamak için sürekli olarak ilerlediğini gösteriyor.