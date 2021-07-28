iPhone kullananlar dikkat! Apple acil olarak çağrı yaptı

Apple, işletim sistemlerinde ortaya çıkan bir güvenlik açığını düzelterek iPhone ve Mac kullanıcılarına acil güncelleme uyarısında bulundu.

Apple’ın masaüstü ve mobil işletim sistemlerinde bu yıl birçok güvenlik açığı ortaya çıktı ve güncellemelerle açıklar kapatıldı. Apple, yeni bir güvenlik açığının daha fark edildiğini ve yayınladığı güncellemenin acil olarak yapılması gerektiğini duyurdu.

Neredeyse tüm Apple cihazlarının etkilenmiş olabileceği sıfır gün güvenlik açığı için yeni bir güncelleme yayınlayan şirket, kullanıcıların bir an önce güncellemeyi indirmesi gerektiğini ifade etti.

Etkilenen cihazlar

Apple yetkililerinin ifadelerine göre söz konusu güvenlik açığı, korumasız cihazlarda rastgele kodlar çalıştırmak için kullanılabilir. Anonim bir araştırmacının raporuna göre ise iPhone 6s ve daha üst modeller, tüm Mac modelleri, iPad Pro, iPad Air 2 ve üstü modeller, iPad Mini 4 ve üstü modeller, 5. ve daha üst jenerasyon iPad’ler ve 7. nesil iPod Touch cihazlar bu açıktan etkilendi.