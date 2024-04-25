iPhone Güney Kore’de yasaklandı! Türkiye için emsal olur mu? Gözetliyor, kaydediyor, yayınlıyor!

Güney Kore, ordusunun güvenlik endişeleri nedeniyle askeri binalarda iPhone model telefona yasak getireceğini açıkladı. Güney Kore'nin yerel haber ajansı Korean Herald'de yer alan habere göre, 1 Haziran'dan itibaren iPhone'ların karargaha getirilmesi tamamen yasaklanacak.

Kaynaklar ordunun iPhone yasağını Nisan ayında ordu birimleri için denemeye başladığını belirtti. Hava Kuvvetleri'nin 11 Nisan'da yaptığı bir duyuru ise resmi genişletme planlarının sinyalini vermişti.

IPHONE TELEFONLARDA VERİ SIZINTISI ŞÜPHESİ

Bu durumun önüne geçmek isteyen Güney Kore hükümeti, karargahlarda veri sızıntısını önlemek amacıyla iPhone telefonlara yasak getirme kararı aldı. Alınan bu karar, geçtiğimiz Eylül ayında Kore'de iPhone'lar için bir arama kaydetme uygulamasının başlatılması ve ses gizliliği riskleri nedeniyle ordunun dikkatini çekmesiyle endişelere yol açtı.

Haberde askeri kaynaklara dayanılarak, karargahın iPhone'un uyum eksikliğini, hizmet kolu komutanlıklarına ev sahipliği yapan Gyeryongdae gibi kilit güvenlik tesislerinde kapsamlı bir yasağı gerekli gördüğü iddia edildi.

Seçkin Genelkurmay Başkanlığı'nda daha önce de karargahta akıllı telefon kullanımını yasaklayan daha katı politikalar bulunuyordu. Fakat 2020 yılında bir güvenlik uygulamasının personel için zorunlu hale gelmesiyle bu politika değişti. Yakın zamanda, Ulusal İnsan Hakları Komisyonu politikayı gözden geçirdi ve tüm personelin güvenlik uygulamasını yüklemesini zorunlu kılmanın aşırı olduğuna karar verdi. Uygulamanın yalnızca gerekli personel ve belirli konumlarla sınırlandırılmasını tavsiye ettiler.

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500 BİN ASKER BU DURUMDAN ETKİLENEBİLİR...

Güney Kore ordu mensuplarının veri sızıntılarını engellemek amacıyla kamera, Wi-Fi, internet bağlantısı ve mikrofon gibi akıllı telefon özelliklerini kısıtlamak için tüm askeri cihazların yüklemesi gereken Ulusal Savunma Mobil Güvenlik uygulamasını indirmesi zorunlu olarak kılındı. Fakat iPhone telefonların sıkı gizlilik kontrolleri nedeniyle, uygulamayı indiren askerlerin mikrofon, USB işevleri veya kamera dışındaki diğer donanımları 'Tek başına' devre dışı bırakamaması, ordunun güvenliğini tehlikeye atıyor.

Uygulanması halinde, yasak ilk olarak Gyeryongdae'deki üç hizmetli karargahta yürürlüğe girecek ve potansiyel olarak Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'ndeki 499.800 aktif askeri personelin tamamı bu yasaktan etkilenecek.

Hava Kuvvetleri belgesinde ise, ''Askeri binalar içindeki özel telefon görüşmeleri de dahil olmak üzere... her türlü ses kaydının engellenmesi kaçınılmazdır'' ibaresi bulunmakta. Bu da alınan iPhone yasağının kaynağını açıklıyor.