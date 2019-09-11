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iPhone 8 ve iPhone XR fiyatı düştü mü?

Apple son çıkardığı iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max.'dan sonra, 2 telefonuna yeni bir güncelleme getirerek fiyat düşürdü. X Serisinden 2 telefonun satışını durduran Apple'ın yeniliklerini sizler için derledik. iPhone fiyatları düştü mü? Hangi iPhone artık satılmıyor? İşte detaylar...

11 Eylül 2019 Çarşamba 08:45
iPhone 8 ve iPhone XR fiyatı düştü mü?

Apple son çıkardığı iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max.'dan sonra, 2 telefonuna yeni bir güncelleme getirerek fiyat düşürdü. X Serisinden 2 telefonun satışını durduran Apple'ın yeniliklerini sizler için derledik. iPhone fiyatları düştü mü? Hangi iPhone artık satılmıyor? İşte detaylar...

iPhone 11'le birlikte çıkan Pro ve Pro Max.'ın ilgisinin üzerine, Apple yeni bir karar alarak iPhone 8 ve iPhone XR'ın fiyatlarını düşürdü. Aynı çaptaki yeniliğini, X ailesinin devamı olan XS ve XS Max'ın satışlarını durdurarak devam etti.

iPhone XR fiyatı 7.399 TL’den 6.499 TL‘ye inerken, iPhone 8, 4.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. iPhone 8 Plus ise 5.999 TL başlangıç fiyatıyla sunuldu.

iPhone 11'in detayları için;

Yeni iPhone SE'nin özellikleri neler olacak?

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 08:45
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