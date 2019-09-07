iPhone 7 özellikleri nelerdir? iPhone 7 plus arasındaki fark nedir?
En çok satılanların başında gelen iPhone 7'nin teknik özelliklerini sizler için derledik. Peki iPhone 7 özellikleri nelerdir? iPhone 7 ve iPhone 7 plus arasındaki fark nedir?07 Eylül 2019 Cumartesi 13:26
En çok satılanların başında gelen iPhone 7'nin teknik özelliklerini sizler için derledik. Peki iPhone 7 özellikleri nelerdir? iPhone 7 ve iPhone 7 plus arasındaki fark nedir?
En çok tercih edilenler listesinden inmeyen iPhone 7 ve iPhone 7 plus özelliklerini sizler için derledik. İki telefon arasında kamera, pil ömrü ve boyut farkı göze çarpıyor. Fakat bu seriden önceki telefonlara göre, her iki telefon da birçok farklılık barındırıyorlar.
iPhone kapasite olarak 32 ve 128 GB'lık iki farklı seçenek sunuyor.
iPhone 7 boyut ve ağırlık olarak daha küçük tasarlanmış. Büyük telefon kullanmak isteyen kişiler içinse, 7 plus yeterli boyutları sağlıyor.
Bu detay, telefonların pil kullanım sürelerini biraz etkiliyor. iPhone 7 iPhone 6s’e göre 2 saate kadar daha uzun pil ömrü sunarken; iPhone 7 plus iPhone 6s Plus’a göre 1 saate kadar daha uzun pil ömrü sunuyor.İki telefon arasındaki bir başka fark ise, kamera.
iPhone 7 Plus;
- 12 MP geniş açılı ve 12 MP telefoto çift kamera
- Geniş açı: ƒ/1.8 diyafram
Telefoto: ƒ/2.8 diyafram
- 2 kat optik yakınlaştırma; 10 kata kadar
dijital yakınlaştırma
- Portre modu özellikleriyle dikkat çekiyor.
iPhone 7 ise;
- 12 MP kamera
- ƒ/1.8 diyafram
- 5 kata kadar dijital yakınlaştırma özelliklerini taşıyor.
İki modelde de:
- Optik görüntü stabilizasyonu
- Altı bileşenli lens
- Dört LED’li True Tone Flash
- Panorama (63 MP’e kadar)
- Safir kristal mercek kapağı
- Arka aydınlatma sensörü
- Karma kızılötesi filtresi
- Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme
- Focus Pixels özelliğine sahip dokunarak netleme
- Stabilizasyon özelliğine sahip Live Photos
- Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
- İyileştirilmiş yerel ton eşleme
- Pozlama denetimi
- Fotoğraflar için HDR
- Otomatik görüntü stabilizasyonu
- Seri çekim modu
- Zamanlayıcı modu
- Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
- Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG özellikleri mevcut.
Teknik özellikleri;
- İşletim sistemi: iOS 10
- Boyutlar: 138.3 x 67.1 x 7.1 mm / 138 gr ağırlık
- Ekran: 4.7-inç 750 x 1334 LED-backlit IPS LCD ekran / %65.6 ekran-gövde oranı
- İşlemci: Apple A10 Fusion (4 çekirekli)
- RAM: 2GB
- Depolama alanı: 32/128/256 GB
- Arka Kamera: 12 MP, f/1.8, OIS, 4K video kayıt,
- Ön Kamera: 7 MP, f/2.2
Yerleşik uygulamaları;
İşletim sistemi;
- Apple ID (bazı özellikler için gereklidir)
- İnternet erişimi10
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