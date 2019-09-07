iPhone 7 özellikleri nelerdir? iPhone 7 plus arasındaki fark nedir?

En çok satılanların başında gelen iPhone 7'nin teknik özelliklerini sizler için derledik. Peki iPhone 7 özellikleri nelerdir? iPhone 7 ve iPhone 7 plus arasındaki fark nedir?

En çok tercih edilenler listesinden inmeyen iPhone 7 ve iPhone 7 plus özelliklerini sizler için derledik. İki telefon arasında kamera, pil ömrü ve boyut farkı göze çarpıyor. Fakat bu seriden önceki telefonlara göre, her iki telefon da birçok farklılık barındırıyorlar.

iPhone kapasite olarak 32 ve 128 GB'lık iki farklı seçenek sunuyor.

iPhone 7 boyut ve ağırlık olarak daha küçük tasarlanmış. Büyük telefon kullanmak isteyen kişiler içinse, 7 plus yeterli boyutları sağlıyor.

Bu detay, telefonların pil kullanım sürelerini biraz etkiliyor. iPhone 7 iPhone 6s’e göre 2 saate kadar daha uzun pil ömrü sunarken; iPhone 7 plus iPhone 6s Plus’a göre 1 saate kadar daha uzun pil ömrü sunuyor.İki telefon arasındaki bir başka fark ise, kamera.

iPhone 7 Plus;

12 MP geniş açılı ve 12 MP telefoto çift kamera

Geniş açı: ƒ/1.8 diyafram

Telefoto: ƒ/2.8 diyafram

2 kat optik yakınlaştırma; 10 kata kadar

dijital yakınlaştırma

Portre modu özellikleriyle dikkat çekiyor.

iPhone 7 ise;

12 MP kamera

ƒ/1.8 diyafram

5 kata kadar dijital yakınlaştırma özelliklerini taşıyor.

İki modelde de:

Optik görüntü stabilizasyonu

Altı bileşenli lens

Dört LED’li True Tone Flash

Panorama (63 MP’e kadar)

Safir kristal mercek kapağı

Arka aydınlatma sensörü

Karma kızılötesi filtresi

Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme

Focus Pixels özelliğine sahip dokunarak netleme

Stabilizasyon özelliğine sahip Live Photos

Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

İyileştirilmiş yerel ton eşleme

Pozlama denetimi

Fotoğraflar için HDR

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Zamanlayıcı modu

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG özellikleri mevcut.

Teknik özellikleri;

İşletim sistemi: iOS 10

Boyutlar: 138.3 x 67.1 x 7.1 mm / 138 gr ağırlık

Ekran: 4.7-inç 750 x 1334 LED-backlit IPS LCD ekran / %65.6 ekran-gövde oranı

İşlemci: Apple A10 Fusion (4 çekirekli)

RAM: 2GB

Depolama alanı: 32/128/256 GB

Arka Kamera: 12 MP, f/1.8, OIS, 4K video kayıt,

Ön Kamera: 7 MP, f/2.2

Yerleşik uygulamaları;

İşletim sistemi;