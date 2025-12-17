iPhone 17e baharda geliyor: MagSafe ve hızlı şarj öne çıkıyor

Apple, şubat ayında iPhone SE modelini üretimden kaldırarak giriş seviyesindeki yeni telefonu iPhone 16e’yi tanıttı. 6,1 inç OLED ekranla gelen cihazda Apple Intelligence destekli A18 işlemci, tek adet 48 megapiksel arka kamera, Action tuşu ve USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Ancak iPhone 16e, MagSafe destekli kablosuz şarj özelliğine sahip değil.

İPHONE 17E İLE MAGSAFE DESTEĞİ GELİYOR

The Information’da yer alan ve Wayne Ma ile Qianer Liu imzalı kapsamlı bir rapora göre, Apple bu eksikliği iPhone 17e modeliyle gidermeyi planlıyor. Raporda, iPhone 17e’nin “manyetik kablosuz şarj” desteği sunacağı belirtiliyor. Bu ifade, cihazda MagSafe teknolojisinin yer alacağını ve daha hızlı, manyetik kablosuz şarj imkânı sunacağını gösteriyor.

KABLOSUZ ŞARJ HIZINDA BÜYÜK FARK

iPhone 16e, manyetik olmayan Qi standardı üzerinden en fazla 7,5W kablosuz şarj desteği sunuyor. iPhone 17e’de ise MagSafe sayesinde 20W ya da 25W seviyelerine kadar daha yüksek şarj hızları bekleniyor.

YENİ NESİL C1X MODEM KULLANILACAK

Rapora göre iPhone 17e, Apple’ın ikinci nesil C1X modemini kullanacak. iPhone 16e’de ilk nesil C1 modem yer alırken, C1X modem ilk olarak iPhone Air modeliyle tanıtılmıştı. Bu yeni modem, hücresel bağlantı performansında iyileştirmeler sunmayı hedefliyor.

ÇIKIŞ TARİHİ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Apple’ın iPhone 17e modelini 2026 yılının ilkbahar aylarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Raporda, yeni modelin iPhone 16e’ye kıyasla büyük bir değişimden ziyade kademeli bir güncelleme olacağı ifade ediliyor.

FİYAT VE TASARIM BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

ABD’de iPhone 16e, 599 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. iPhone 17e’nin bu fiyat seviyesini koruyup korumayacağı henüz netlik kazanmış değil. Ayrıca Apple’ın çentikli tasarımı bırakıp hap şeklindeki Dynamic Island tasarımına geçip geçmeyeceği de bilinmiyor.