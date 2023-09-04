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Teknoloji iPhone 15'in işte fiyat listesi! Açıklandı: Akıllı telefon piyasada yola devam ederken Türkiye fiyatı dudak uçuklattı
Teknoloji

iPhone 15'in işte fiyat listesi! Açıklandı: Akıllı telefon piyasada yola devam ederken Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 22:25:00 -
iPhone 15'in işte fiyat listesi! Açıklandı: Akıllı telefon piyasada yola devam ederken Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

ABD’li teknoloji devi Apple’ın, yılın en çok beklenen akıllı telefonları arasında yer alırken iPhone 15’i tanıtmasına sayılı günler kaldı. iPhone 15'in fiyat listesi sızdırıldı! İşte yeni iPhone 15’in özellikleri ve fiyatı..

Apple'ın iPhone 15 modelini tanıtmasına sayılı günler kala nefesler tutuldu. Merakla beklenen iPhone 15'in tanıtımı dünyayla eş zamanlı 12 Eylül'de Türkiye saati ile 20.00’da gerçekleştirilecek. Yeni seride bir önceki seriye göre, yeni model hız, kamera ve donanım olarak 14'e göre geliştirilmiş şekilde piyasaya çıkacak. Yeni modelde 8 GB ram ve 8K video kaydı yapabilmesi öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. iPhone 15'te arka kameranın 4 mercekli olacağı tahmin ediliyor.

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Pro modelleri satın almak isteyen kullanıcılara ise; gümüş, gri, siyah ve mavi olmak üzere 4 farklı renk seçeneği sunacak.
A17 işlemci, 8K video çekme, 8GB ram gibi özellikler ön plana çıkıyor.

iPhone 15'in piyasaya 72 bin 200 TL'den satışa sunulması bekleniyor.

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