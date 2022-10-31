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Teknoloji iPhone 15 serilerinde müthiş özellik! Apple bugüne kadar yapılmayanı yapacak
Teknoloji

iPhone 15 serilerinde müthiş özellik! Apple bugüne kadar yapılmayanı yapacak

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde fiziksel tuş kullanımını tamamen ortadan kaldıracağı öne sürülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 17:18:00 -
iPhone 15 serilerinde müthiş özellik! Apple bugüne kadar yapılmayanı yapacak

Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından gündeme getirilen yeni bir iddiaya gore, Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde fiziksel tuş kullanımını tamamen ortadan kaldırıyor olacak.

Apple, 2023 model amiral gemisi iPhone'da bazı tasarım değişiklikleri planlıyor. Bu değişiklik hem yenilik hem de eskiye dönüş olarak yorumlanabilir.

iPhone 15 Pro ve Pro Max, fiziksel ses ve güç düğmelerinin yerine dokunsal geri bildirim kullanan sabit tuşlara sahip olabilir.

Kuo, atmış olduğu bir tweet'te, Apple’ın kullanıcılara fiziksel düğmelere basıyormuş gibi hissettirerek güçlü geri bildirim sağlamak için iki üst düzey iPhone 15 modelinin sol ve sağ tarafına Taptic Engine yerleştirmesi gerektiğini dile getiriyor.

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