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Teknoloji iPhone 15 Pro Max şoku! Cihazda büyük sorun
Teknoloji

iPhone 15 Pro Max şoku! Cihazda büyük sorun

Yeniakit Publisher
2023-09-26 15:13:00 -
iPhone 15 Pro Max şoku! Cihazda büyük sorun

iPhone 15 Pro Max kullanıcıları cihazı kullanmaya başlar başlamaz şikayetler gelmeye başladı. Kullanıcılar akıllı telefonun aşırı ısınmasından şikayetçi olduklarını bildirdi.

Apple kullanıcıları merakla beklediği iPhone 15 Pro Max'ine kavuştu ancak cihazda bazı sorumlarla geldi.

TSMC istediği verimliliğe ulaşamadı ve bazı sorunlar yaşandı.

DonanimHaber.com'da yer alan bilgilere göre; Verimlilik sorunları olan yonganın sorun çıkarmaması için kaynak voltajı bir miktar artırıldı. Verimlilik artırılmaya çalışılırken cihazın aşırı ısınmaya sebep olduğu ortaya çıktı.

İddialara göre kullanıcılar, 47 derecelere varan sıcaklık tespit etti.

Cihaz, 2 dakikada aşırı ısınıyor ve performansta yüzde 25 kayıp yaşıyor. 20 dakikalık grafik yoğunluğu sonrasında ise performans kaybı yüzde 34 seviyesine kadar çıkıyor.
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