iPhone 15 için şikayetler büyüyor

Bazı iPhone 15 Pro sahiplerinin aşırı ısınmadan şikayetçi olduklarını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Apple, yeni iPhone'ların dokunulamayacak kadar ısındığı yönündeki son şikayetlerin yazılım ve uygulamayla ilgili hatalardan kaynaklandığını söylemiş ve iOS 17.0.3 güncellemesiyle bu sorunu çözmüştü.

Şimdi de Wi-Fi sorunu ortaya çıktı

iPhone 15 Pro ile ilgili aşırı ısınma sorunlarına ilişkin raporların ardından, bazı kullanıcılar şimdi de iOS 17'de, özellikle iPhone 15 modellerinde Wi-Fi bağlantılarıyla ilgili sorunlar yaşıyor.

Bazı Apple kullanıcıları, iPhone 15 veya iOS 17'ye yükseltme yaptıklarından beri Wi-Fi sorunları yaşadıklarını söyledi.

Uygulamaların içerik yükleyemediği ya da bağlantının çok yavaş olduğu gelen şikayetler arasında.

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Gelen bilgilere göre iPhone'lar, Wi-Fi'ye bağlı olmasına rağmen Threads, TikTok ve hatta Safari gibi uygulamalarda içerik yüklemeyi durduruyor.

Bazen sorun birkaç dakika sonra ortadan kayboluyor. Kullanıcılar, Wi-Fi bağlantısı kesip yeniden bağlandıktan sonra sorunun çözüldüğünü söylüyor.

Bunun yaygın bir sorun mu olduğu yoksa yalnızca az sayıda kullanıcıyı mı etkilediği şimdilik bilinmiyor.

Apple, iPhone kullanıcılarını etkileyen Wi-Fi sorunlarının olduğunu henüz kabul veya inkar etmedi.