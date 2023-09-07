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Teknoloji iPhone 15 alırken tuzağa düşmeyin! Dolandırıcılar tanıtım için fırsat kolluyor!
Teknoloji

iPhone 15 alırken tuzağa düşmeyin! Dolandırıcılar tanıtım için fırsat kolluyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-07 13:07:00 - 2023-09-07 13:08:25
iPhone 15 alırken tuzağa düşmeyin! Dolandırıcılar tanıtım için fırsat kolluyor!

Dolandırıcılar, kullanıcıları iPhone 15'i resmi tanıtım öncesinde satın alma şansıyla ikna etmeye çalışıyor. Bu yaklaşım, kullanıcıların Apple'ın en yeni cihazına ilk sahip olma hevesinden faydalanmayı amaçlıyor.

Apple iPhone 15'in yakında piyasaya sürülecek olması aynı zamanda fırsatçılara da kapı aralıyor. Bu heyecanı istismar eden bir dizi dolandırıcılık girişimini söz konusu. Bu tarz dolandırıcılıklar, potansiyel veri sızıntıları ve finansal kayıplar dahil olmak üzere, durumdan şüphelenmeyen tüketiciler açısından farklı riskler taşıyan çeşitli dolandırıcılık türlerini kapsıyor. Uzmanlar ise bu konuda tedbir almanın öncelikli hareket olacağını düşünüyor 

Tanıtıma odaklandılar

Dolandırıcılar hedeflerine ulaşmak için sınır tanımıyor. Bu amaçla kullanılan en yaygın yöntemlerden birinde dolandırıcılar, kullanıcıları iPhone 15'i resmi tanıtım öncesinde satın alma şansıyla ikna etmeye çalışıyor. Bu yaklaşım, kullanıcıların Apple'ın en yeni cihazına ilk sahip olma hevesinden faydalanmayı amaçlıyor.

Hangi yöntemi izliyorlar?

Kaspersky yetkilileri yöntemi şöyle açıklıyor:

"Dolandırıcılar iPhone'ları piyasaya sürülmeden önce temin edebileceklerini iddia ediyor ve cazip bir fiyatla bu iPhone'lara sahip olma vaadi sunuyor. Ancak ‘ayrıcalıklı’ satın alma işlemini güvence altına almak için, kurbanların ön ödeme yapmaları veya finansal bilgilerini paylaşmaları gerekiyor. Ayrıca kullanıcılardan isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel kimlik bilgilerini vermeleri isteniyor. Ödemenin ardından dolandırıcılar ortadan kayboluyor ve kurbanlarını hem vaat edilen iPhone'dan yoksun, hem paralarından mahrum bırakıyor. Finansal risklerin ötesinde, çalınan bu veriler dark web üzerinde satılabileceğinden, söz konusu dolandırıcılık girişimleri önemli gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor."

Bir başka dolandırıcılık türünde ise kullanıcılara az bir miktar peşin ücret ödemeleri koşuluyla yeni iPhone 15 kazanma şansı sunuyor. Bu yöntemin ilerleyişi şu şekilde gerçekleşiyor: Kullanıcılar, kendilerine sunulan ve beklentilerini mükemmel bir şekilde karşılayan ücretsiz iPhone 15'in cazibesine kapılıyor. Çekilişe katılmak için katılımcılardan genellikle "işlem" veya "kayıt" ücreti olarak gizlenen küçük bir ücret ödemeleri isteniyor. Ödeme yapıldıktan sonra katılımcılar doğal olarak ödemelerinin karşılığında hiçbir şey alamıyor. Vaat edilen iPhone bir türlü gelmiyor ve kişi parasından oluyor.
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Bu tedbirleri mutlaka almalısınız

Uzmanlar bu tür dolandırıcılıkların mağduru olmamak için şunları öneriyor:

Kaynağı doğrulayın. Özellikle lansman öncesi satın almalar için saygın ve yetkili satıcılarla iletişim kurduğunuzdan emin olun. Peşin ödeme yapmaktan kaçının. Eşantiyon veya ön sürüm ürünler için peşin ödeme talep eden tekliflere karşı dikkatli olun.
Satın alırken resmi kanalları kullanın. Orijinal satın alımlar için Apple'ın resmi web sitesine veya yetkili perakendecilere başvurun.

Yorumları okuyun. Herhangi bir çevrim içi alışveriş yapmadan önce satıcıyı araştırın ve müşteri geri bildirimlerini inceleyin. İki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirin. Çevrimiçi hesaplarınızı, özellikle de ödeme yöntemlerinizle bağlantılı olanları 2FA ile koruyun. Güvenilir güvenlik çözümleri kullanın. 

Bilgilerinizi güncel tutun. Yaygın dolandırıcılıklar ve siber güvenlikle ilgili en iyi uygulamalar konusunda güncel kalın.

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