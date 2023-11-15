iPhone 14 Pro Max ve iPhone 15 pro Max karşılaştırması?

iPhone 14 Pro Max ve iPhone 15 pro Max arasında titanyum farkı bulunuyor. iPhone 15 pro Max'in titanyum teknolojisi uçak sanayiinde kullanılıyor. Arka cam değişimi 14 Pro Max'te 28.453 TL iken 15 Pro Max'te bu ücret 6.731 TL'ye düşmüş durumda. 15 Pro Max'in diğer bir özelği ise oval yapısı. Bu yapı elde hoş bir izlenim bırakıyor. Yine 15 Pro Max'te aksiyon butonu buluyor. Aksiyon butonu ile sessize alabiliyor ve başka bir komut hazırlayabiliyorsunuz.

Her iki modelin de şarj süreleri arasında ciddi bir fark bulunmuyor. Şarj girişi 14 Pro Max'te USB Lightning portu bulunurken, 15 Pro Max'te USB Type-C portu bulunuyor.

Bir diğer özellik ise 15 Pro Max'in ekran çerçevesinin daha ince olması.

iPhone 15 Pro Max'te A17 bionic chip bulunuyor.

iPhone 14 Pro Max teknik özellikleri

ÖNE ÇIKAN VİDEO

iPhone 15 Pro Max ram ve işlemci hızı ile öne çıkıyor. Özellikle oyun performansında iPhone 15 Pro Max öne çıkıyor.

iPhone 15 Pro Max ısınıyor mu?

İlk çıktığında iPhone 15 Pro Max'te ısı sorunları bulunuyordu. Ancak güncellemeler sonrası bu sorun ortadan kalktı. iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max'e göre 1-2 derece daha fazla ısınıyor.

iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max arasında kamera farkı

iPhone 14 Pro Max ve iPhone 15 Pro Max'in arka kameraları 48 mb özelliğinde. iPhone 15 Pro Max'in performansı biraz daha iyi. Geniş lensle çekimlerde iki telefon arasında büyük bir fark bulunmuyor.

iphone 15 Pro Max Apple'ın sitesinde başlangıç fiyatı olarak 76,999 TL'ye satılırken, iphone 14 Pro Max başlangıç fiyatı olarak piyasada 63 bin-65 bin gibi rakamlardan satılıyor.

iPhone 14 Pro Max teknik özellikleri

Uzay siyahı, gümüş, altın ve derin mor olarak 4 farklı renkte sevenlerini karşılayacak olan iPhone 14 Pro Max 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB’lık 4 farklı depolama kapasitesiyle üretiliyor.

160,7 mm uzunluk, 77,6 mm genişlik ve 7,85 mm derinlik ölçüleriyle üretilen iPhone 14 Pro Max 6.7 inç ekran boyutu ve 240 gram ağırlığında.

Ekranında Ceramic Shield malzeme kullanılan 14 Pro Max’ in kasasında cerrahi sınıf paslanmaz çelik malzeme kullanılmış.

6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU’ya sahip A16 Bionic çip sayesinde grafiklerin yoğun olarak kullanıldığı oyunlar ve AR uygulamalarını ultra akıcı hale getirmekte.

2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip A16 Bionic çip iPhone 14 Pro Max modellerinde kullanılıyor.

12 MP ultra geniş kamera 13 mm, ƒ/2.2 diyafram ve 120° görüş alanı ve 6 bileşenli lens özelliklerine sahip. 12 MP 2 Kat Telefoto kamera 77mm ƒ/2.8 diyaframa altı bileşenli lens özelliklerine sahip.

iPhone 14 Pro Max’in kamera sistemi; ana kamera 48 MP 24 mm ve ƒ/1.78 diyafram ikinci nesil sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu ve yedi bileşenli lens özelliklerine sahip.

iPhone 14 Pro Max güvenlik ve acil durumlarda yanınızda olması konusunda da oldukça iddialı.

iPhone 14 Pro Max’in TrueDepth olarak adlandırılan ön kamerası ise 12 MP, ƒ/1.9 diyafram ve altı bileşenli lens özelliklerine sahip.

25 saate kadar online video oynatma, 29 saate kadar video oynatma, 95 saate kadar ses çalma performansıyla göz doldururken 20W veya daha güçlü bir adaptörle %50’lik şarja 30 dakika kadar kısa bir sürede ulaşması da etkileyici.

Face ID ile birlikte bu seride karşılaştığımız trafik kazası algılama özelliği olası kaza durumlarında acil yardımı sizin yerinize çağırır.

Kutu içeriğinde USB-C – Lightning kablosu bulunan iPhone 14 Pro Max’i iOS 16 yüklü olarak satın alabilirsiniz.

iPhone 15 Pro Max teknik özellikleri

Kamera Özellikleri

Kamera Çözünürlük 48 mp +12 mp + 12 mp

Digital Zoom Var

Kamera Çözünürlük Aralığı 15 MP+

Ön Kamera Çöz. Aralığı 10 - 15 MP

Ön Kamera Çöz. Aralığı 1.8 MP - 12 MP

Otomatik Odaklama Var

Ağır Çekim Video Kaydı Evet

Video Kayıt Çözünürlüğü 2160p (Ultra HD) 4K

İşlemci Özellikleri

İşlemci Hızı 3.64 Ghz

İşlemci Türü Apple A17 Pro

İşlemci Sayısı 6 Çekirdek

İşlemci Hızı Aralığı 6x Apple GPU

Multimedya

Suya Dayanıklılık IP68

Suya Dayanıklılık IP68

Parmak İzi Okuyucusu Yok

Yüz Tanıma Var

Ağırlık & boyutlar

Ağırlık 187 Gram

Genişlik 76,7 mm

Kalınlık 8,25 mm

Yükseklik 159,9 mm

Ekran Özellikleri

Ekran Boyutu 6,7

Ekran Yenileme Hızı 120 Hz

Ekran Çözünürlüğü (px) 2796 x 1290

Ekran Boyu Aralığı 6.5+ inch

Ekran Özellikleri OLED

Ekran Özellikleri Dokunmatik

Bağlantı Özellikleri + Portlar

Şebeke Frekansı 5G

Wi-Fi standartları Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Güç

Pil Gücü 4442 mAh

Bellek

Dahili Hafıza 256 GB

Genel Özellikler

Cep Telefonu Modeli 15 Pro

Renk Grubu Siyah

Renk Siyah

Menşei Çin

Garanti 24 ay

Mobil Ram Boyutu (GB) 8 GB

Kablosuz Şarj Var.