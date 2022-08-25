iPhone 14 ne kadar Türkiye satış fiyatı | iPhone 14 Pro Pro Maş ne zaman satışa çıkacak?
Teknolojiyi yakından takip edenler iPhone 14'ün fiyatını araştırmaya başladı. Peki, iPhone 14 Pro ne kadardan satılacak?
iPhone 14 Pro ve Pro Max'in satışa çıkarılacağı tarih açıklandı. Peki, iPhone 14 ne zaman kaçtan satışa çıkacak?
iPhone 14 ne kadar Türkiye satış fiyatı | iPhone 14 Pro Pro Maş ne zaman satışa çıkacak?
Apple, iPhone 14 serisinin tanıtımınının 7 Eylül Çarşamba günü gerçekleşeceğini duyurdu. Tanıtım Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin 7 Eylül'deki tanıtımdan sonra satışa çıkarılacağı gelen haberler arasında.
Teknik özellikler tanıtımla birlikte netleşmiş olacak. Aynı şekilde yeni modellerin fiyatları da tanıtımın ardından belli olacak. Ancak fiyatların iPhone 13 serisinde oranla 100 dolar daha yüksek rakama satılacağı tahmin ediliyor.
iPhone 13 serisi 12 bin lira civarından satılıyor.