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Teknoloji iPhone 13’ün tanıtımı ne zaman yapılacak?
Teknoloji

iPhone 13’ün tanıtımı ne zaman yapılacak?

Apple'ın iPhone 12 serisinin ardından gelecek yıl açıklanması beklenen iPhone 13 serisi telefonları bugünden gündemde yer almaya başladı. Peki yeni iPhone modelleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-14 21:50:00 -
iPhone 13’ün tanıtımı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl iPhone 12 serisinin bir ay geç tanıtımı yapıldı. Söz konusu ürünlerin satışa sunulmasında da gecikmeler oldu. Ancak Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre 2021 yılında herhangi bir sorun yaşanmadığı takdirde takvimde bir erteleme olmayacak.

Apple, 2021 yılında koronavirüs salgınının biteceğini baz alarak planlarını yapıyor. Bundan dolayı yeni telefonları Eylül ayında görebiliriz. Bunların yanı sıra yeni telefonlarla birlikte Apple'ın geliştireceği A15 işlemcisi de gelecek yıl sunulacak.

Ancak Apple'ın en büyük sürprizi 2022 yılında gerçekleşecek. Şirketin beklendiği gibi ekranı katlanabilen bir iPhone modelini görücüye çıkarabilme ihtimali bulunuyor.

iPhone13'lerle ilgili ise henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

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