  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam iPhone 13'le ilgili ilk sızıntı: Kullanıcıların yıllardır beklediği özellik geliyor
Yaşam

iPhone 13'le ilgili ilk sızıntı: Kullanıcıların yıllardır beklediği özellik geliyor

5G destekli iPhone 12 ailesi daha geçen hafta tanıtıldı. Ancak gelecek modellere dair heyecan verici bir söylenti, 12 serisini tahtından edebilir.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 00:51:00 -
iPhone 13'le ilgili ilk sızıntı: Kullanıcıların yıllardır beklediği özellik geliyor

Daha önce de isabetli tahminlerde bulunduğu söylenen bir kaynak, şirketin iPhone kullanıcılarının çok seveceği bir özelliği geri getireceğini belirtti.

Kaynağın sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre Apple, yeni telefon serisinde Touch ID parmak izi okuyucusunu kullanacak.

Bazı iPhone kullanıcıları, geçmişteki modellerde kullanılan Touch ID parmak izi sensörünün geri gelmesini istiyor. Bu kullanıcılar, Face ID isimli yüz tanıma teknolojisine rağmen eski sistemde ısrar ediyor.

Apple’ın kullanıcıların talebine iPhone 13’le cevap vereceği söylentilerini başlatan kaynak, Twitter hesabından “MESA uts for iPhone” mesajını paylaştı.

MESA’nın Touch ID için kullanılan dahili kod adı olduğu biliniyor. Paylaşımdaki “uts” ibaresi ise “ekranın altında” anlamına gelen “under the screen”in kısaltması oluyor.

Bundan dolayı paylaşım, parmak izi okuma teknolojisinin yeni iPhone ekranlarının hemen altında yer alabileceği anlamına geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki FETÖ'cü ismi açıkladı
Gündem

Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki FETÖ'cü ismi açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu itiraf ..
En kısa zaman birimi ölçüldü
Teknoloji

En kısa zaman birimi ölçüldü

Bilim insanları, şimdiye kadarki en kısa zaman birimini ölçmeyi başardı.
Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: Türkiye'nin seri üretime hazır ilk prototipini sunduk
Ekonomi

Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: Türkiye'nin seri üretime hazır ilk prototipini sunduk

Dünyada elektrikli motora bir yönelim olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz de 'Elektrikli araç olur da elektrikli ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay