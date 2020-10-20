iPhone 13'le ilgili ilk sızıntı: Kullanıcıların yıllardır beklediği özellik geliyor

Daha önce de isabetli tahminlerde bulunduğu söylenen bir kaynak, şirketin iPhone kullanıcılarının çok seveceği bir özelliği geri getireceğini belirtti.

Kaynağın sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre Apple, yeni telefon serisinde Touch ID parmak izi okuyucusunu kullanacak.

Bazı iPhone kullanıcıları, geçmişteki modellerde kullanılan Touch ID parmak izi sensörünün geri gelmesini istiyor. Bu kullanıcılar, Face ID isimli yüz tanıma teknolojisine rağmen eski sistemde ısrar ediyor.

Apple’ın kullanıcıların talebine iPhone 13’le cevap vereceği söylentilerini başlatan kaynak, Twitter hesabından “MESA uts for iPhone” mesajını paylaştı.

MESA’nın Touch ID için kullanılan dahili kod adı olduğu biliniyor. Paylaşımdaki “uts” ibaresi ise “ekranın altında” anlamına gelen “under the screen”in kısaltması oluyor.

Bundan dolayı paylaşım, parmak izi okuma teknolojisinin yeni iPhone ekranlarının hemen altında yer alabileceği anlamına geliyor.