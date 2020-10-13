iPhone 12 özellikleri ve fiyatı nedir?

Apple, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 12 modellerinin tanıttı. Yeni iPhone'lar eskilerine nazaran bambaşka özelliklere sahip olacak. İşte iPhone 12'lerin özelikleri ve satış fiyatları.

iPhone 12 özellikleri

iPHONE 12i Phone 12'ler 5G teknolojisine uyumlu olarak tasarlandı. Yeni iPhone'lar, iPhone 11'ler gibi 6,1 inç ekran ölçüsüne ve çentikli ekran tasarımına sahip. Siyah, beyaz, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçenekleri ile satışa sunulacak. İşlemcisi Apple A14 Bionic. RAM'ı 4 GB, depolaması ise 64 GB, 128 GB, 256 GB. Telefon ağırlığı 162 gram. Kamera 12 MP.iPhone 12'ler alüminyum kasayla geliyor.Cihaz, serinin bir önceki modeline kıyasla yüzde 11 oranında daha ince, yüzde 15 oranında daha küçük ve yüzde 16 oranında daha hafif. Seramik cam koruma kalkanına sahip.

iPhone 12'nin kullandığı ekranda özel olarak tasarlanan Ceramic Shield ile birlikte Corning iş birliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.

iPhone 12 fiyatı ne kadar?

Merakla beklenen yeni Apple telefonlarından iPhone 12'nin 6.1 inç OLED ekranı daha yüksek çözünürlüğe, kontrast oranına ve piksel yoğunluğuna sahip. Dolby Vision, HDR gibi teknolojileri destekliyor. iPhone 12'ler 799 dolardan satışa çıkacak.