iPhone 12 Türkiye satış tarihi Apple tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Operatörlerden alınan bilgiye göre iPhone 12'ler, Türkiye'de 11 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Diğer yandan Apple, iPhone 12 serisi ile 5G desteği çıkaracak.16 Ekim’de ön siparişe açılan iPhone 12, 23 Ekim’de, 6 Kasım’da ön siparişe açılan 12 mini ise 13 Kasım’da satışa çıkarılacak. Türkiye satış tarihi ise merak konusu oldu. İşte, satış tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak?

Apple, iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 12'yi, Apple Park’ta düzenlenen etkinlikle sundu. Düzenlenen etkinlikte iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört farklı model tanıtıldı. Belirlenen fiyatlara göre; iPhone 12 mini 699, iPhone 12 799, iPhone 12 Pro 999 ve iPhone 12 Pro Max 1099 dolardan satışa sunulacak.

Apple'ın yeni iPhone modellerinin Türkiye'ye ne zaman geleceği ve Türkiye fiyatlarının ne olacağı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde belirlenmesi bekleniyor.