  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji İphone 12 modellerinin teslimat tarihi ertelendi
Teknoloji

İphone 12 modellerinin teslimat tarihi ertelendi

Apple'ın ön siparişe açtığı İphone 12 ve İphone 12 Pro modellerinin teslimat tarihi belli oldu. 23 Ekim'de kullanıcılarına teslim edilmesi beklenen yeni telefonların teslimatı Kasım ayına ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 03:25:00 -
İphone 12 modellerinin teslimat tarihi ertelendi

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde tanıttığı İphone 12 ve İphone 12 Pro modellerini birçok ülkede ön siparişe açtı. Ön siparişe açılan yeni telefonların teslimat tarihi de belli oldu.

23 Ekim itibarıyla kullanıcılara teslim edilmesi beklenen yeni telefonların teslimat tarihi ertelendi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni telefonların teslimatına renk ve depolama seçeneklerine bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte Kasım ayında başlanacağı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bergüzar Korel'den şaşırtan 'Azerbaycan' ve 'Ermenistan' paylaşımı!
Gündem

Bergüzar Korel'den şaşırtan 'Azerbaycan' ve 'Ermenistan' paylaşımı!

Milli meselelerde sessizliğe bürünen oyuncu Bergüzar Korel'in Azerbaycan aklına haftalar sonra geldi.

İp gibi dizilmişlerdi! Karedeki askerler 2 saniye sonra havaya uçuyor
Gündem

İp gibi dizilmişlerdi! Karedeki askerler 2 saniye sonra havaya uçuyor

Düzenlediği kalleş saldırılarla sivilleri katleden Ermenistan ordusu, Azerbaycan tarafından SİHA'lar ile şiddetli şekilde vuruluyor. Azerbay..
Herkes paylaşıyor! 'Bütün mesele aslında bu'
Gündem

Herkes paylaşıyor! 'Bütün mesele aslında bu'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a verilen dünya medyası desteğinin resmedildiği karikatür s..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay