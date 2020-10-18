İphone 12 modellerinin teslimat tarihi ertelendi

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde tanıttığı İphone 12 ve İphone 12 Pro modellerini birçok ülkede ön siparişe açtı. Ön siparişe açılan yeni telefonların teslimat tarihi de belli oldu.

23 Ekim itibarıyla kullanıcılara teslim edilmesi beklenen yeni telefonların teslimat tarihi ertelendi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni telefonların teslimatına renk ve depolama seçeneklerine bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte Kasım ayında başlanacağı bildirildi.