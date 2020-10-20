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Teknoloji İphone 12 modellerinin batarya kapasiteleri belli oldu
Teknoloji

İphone 12 modellerinin batarya kapasiteleri belli oldu

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve satışa sunduğu İphone 12 modellerinin batarya kapasiteleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 02:23:00 -
İphone 12 modellerinin batarya kapasiteleri belli oldu

Teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve satışa sunduğu yeni akıllı telefon modelleri İphone 12 cihazlarının batarya kapasiteleri belli oldu.

Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı ANATEL'in sertifikasına göre İphone 12 mini, 2227 mAh batarya ile geldi.

İphone 12'nin ise 2.815 mAh'lik bir batarya kapasitesine sahip olduğu ortaya çıktı. Ancak İphone 12 Pro ve İphone 12 Pro Max'ın batarya kapasiteleri henüz belli olmadı.

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