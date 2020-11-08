iPhone 12 Mini ön siparişe açıldı

Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği 'Hi,Speed' etkinliğinde 5G desteği ve Apple A14 Bionic işlemcili iPhone 12 ailesini tanıtmıştı. Bu etkinliğin ardından ilk olarak iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ön siparişe açılmıştı. Apple şimdi de iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max ön siparişe sundu.

Şirketin açıklamalarına göre iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro ön siparişleri başladı. Ancak cihazların fiyatı henüz belli olmadı.