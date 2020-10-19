iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 kaç TL?

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 11 ile Apple, turnayı gözünden vurdu. 3 farklı modele sahip olan iPhone 11 ailesinin başlangıç modeli, 2020’nin en çok satılan telefonu oldu. Her ne kadar yaşanan vergi zamları nedeniyle ülkemizdeki fiyatı 8000 bin TL’ye dayansa da iPhone 11’in başarısı, gözleri Apple’ın yeni oyuncağına çevirdi ve iPhone 12 ailesi, 4 farklı modelle karşımıza çıktı. iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’ten oluşan yeni telefonlar oldukça ilgi çekiyor. Şimdiden meraklıları fiyat araştırmasına çıktı. İşte iPhone 12 fiyatı ve özellikleri

Iphone 12 özellikleri nedir?

Boyutlar: 146.7 x 71.5 x 7.4 mm

Ağırlık: 162 gram

Ekran: 6.1 inç OLED ekran, 460 ppi, çözünürlük 2532 x 1170

İşlemci: Apple A14 Bionic

Depolama alanı: 64, 128, 256

Ön kamera: 12 MP

Arka kamera: 12 + 12 MP

Bağlantılar: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

İşletim sistemi: iOS 14

iPhone 12 fiyatı ne kadar?

16 Ekim’de ön siparişe açılacak olan iPhone 12, 23 Ekim’de; 6 Kasım’da ön siparişe açılacak olan iPhone 12 mini ise 13 Kasım’da satışa sunulacak. Yeni iPhone’lar ilk olarak ABD başta olmak üzere 30 ülkede piyasaya çıkacak. iPhone 12 mini’nin fiyatı 699 dolardan başlarken, iPhone 12’nin başlangıç fiyatı ise 799 dolar olarak duyuruldu.

16 Ekim’de ön siparişe açılacak olan iPhone 12 Pro, 23 Ekim’de; 6 Kasım’da ön siparişe açılacak olan iPhone 12 Pro Max ise 13 Kasım’da satışa sunulacak. iPhone 12 Pro’da 999 dolar olan başlangıç fiyatı iphone 12 Pro Max’te ise 1099 dolar olacak.

iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar,

iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar,

iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar,

iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar.