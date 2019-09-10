iPhone 11'in fiyatı nedir? iPhone 11 kaç lira?

Apple iPhone 11 modelini tüm dünyada aynı anda tanıttı. Peki, iPhone 11'in fiyatı nedir?

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple her yıl olduğu gibi bu senede eylül ayında yeni modelini tanıtımını gerçekleştirdi. iPhone 11'in tanıtım lansmanı ABD San Francisco’da gerçekleştiriliyor.

iPhone 11'in özellikleri nelerdir?

Geekbench performans testinde keşfedilen cihaz, iOS 13.1 ile çalışıyor ve N104AP anakart koduna sahip. Phone 12,1 model numarasını taşıyor. Tek çekirdek testinden 5415, çoklu çekirdek testinden ise 11294 puan aldığı görülüyor. iPhone 11'de dikkat çeken noktalardan biri 4 GB RAM. iPhone XR modelinde 3 GB RAM’e yer veren Apple’ın yeni uygun fiyatlı iPhone modelinde 4 GB RAM olacak.

Peki, iPhone 11'in fiyatı nedir?

iPhone tutkunlarının en çok merak ettiği konu ise yeni telefonun Türkiye’de kaç liradan satılacağı yönünde. Resmi olarak henüz açıklanmamış olsa da iPhone 11'in Türkiye’de 11 bin lira civarında satışa sunulacağı tahmin ediliyor.