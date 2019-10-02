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iPhone 11 Türkiye çıkış tarihi

Merakla beklenen iPhone 11 ailesinin Türkiye satış tarihi belli oldu. Peki ama iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max Türkiye'ye ne zaman geliyor? Yeni iPhone 11 Türkiye fiyatı nedir? İşte detaylar...

02 Ekim 2019 Çarşamba 17:50
iPhone 11 Türkiye çıkış tarihi

Merakla beklenen iPhone 11 ailesinin Türkiye satış tarihi belli oldu. Peki ama iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max Türkiye'ye ne zaman geliyor? Yeni iPhone 11 Türkiye fiyatı nedir? İşte detaylar...

Apple en yeni modellerinin tanıtımından bu yana, iPhone 11'leri sadece birkaç ülkede satışa çıkarmıştı. Kısa süre içerisinde birçok ülkede satışının yapılması beklenen ve merak konusu olan iPhone 11'lerin Türkiye satış tarihleri belli oldu.

Apple Türkiye tarafından yapılan duyuruya göre, yeni iPhone ailesi 18 Ekim günü Türkiye'de satışa sunulacak. Yapılan duyuruda 3 modelin de aynı tarihlerde Türkiyede olacağı belirtildi. 

SAtış tarihinin yanı sıra fiyatı da büyük bir merak konusu olan iPhone 11'ler için bir açıklama yapılmadı. SE olarak da bilinen iPhone 11'in yurt dışında satış fiyatlarının £999 ve £1,099 olabileceği düşünülüyor. Beraberinde bellek ve LCD ekran seçeneği olan telefonların fiyatlarının değişeceği söylentiler arasında.

iPhone 11'in özellikleri 

Yeni iPhone SE'nin özellikleri neler olacak?

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:50
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