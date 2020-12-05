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Teknoloji iPhone 11 kullanıcılarını sevindiren haber! Ücretsiz değişecek
Teknoloji

iPhone 11 kullanıcılarını sevindiren haber! Ücretsiz değişecek

Bazı iPhone 11 kullanıcıları ekran ile ilgili sorun yaşadıkları için Apple ile iletişime geçmişti. Şirket, iPhone 11 ekran değişim programı oluşturarak kullanıcıların sorunlarını çözüm bulacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 12:24:00 -
iPhone 11 kullanıcılarını sevindiren haber! Ücretsiz değişecek

Ekran modül üretiminde yaşanan bir sorundan dolayı bazı ekranların dokunmatik özelliğinin çalışmadığını tespit eden Apple, bu konuyla ilgili çalışmalara başladı. Web sitesinde yer alan bilgiye göre Kasım 2019 ile Mayıs 2020 arasında üretilen iPhone 11 modellerinin ekranlarında dokunmatik sorunu mevcut.

Diğer iPhone modellerinde herhangi bir sorun olmadığının altını çizen şirket, kullanıcıların ekran değişim programına dahil olup olmadığını kontrol edebilmeleri için bir sayfa oluşturdu. Apple, ekran çatlağına sahip olan cihazlarda bu sorunun çözülmesi için ek maliyet oluşabileceğini açıkladı.

Cihazların satın alındığı ülkeye göre onarım ile ilgili limit getirilebileceğini belirten Apple, standart garanti kapsamının genişletilmeyeceğinin altını çizdi. Ayrıca yaşanan sorundan dolayı ekran onarımı için ücret ödeyen kullanıcılara para iadesi yapılacağı da belirtildi.

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