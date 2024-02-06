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Aktüel İpekyolu'nda Miraç Kandili ve Deprem Şehitleri İçin Dua Edildi
Aktüel

İpekyolu'nda Miraç Kandili ve Deprem Şehitleri İçin Dua Edildi

Yeniakit Publisher
2024-02-06 16:38:00 -
İpekyolu'nda Miraç Kandili ve Deprem Şehitleri İçin Dua Edildi

İpekyolu Belediyesi, Miraç Kandili ve 6 Şubat Depremi'nin yıldönümü vesilesiyle Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezi'nde anlamlı bir program düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Hafız İsa Çakar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunarak deprem şehitleri için dualar edildi.Kahramanmaraş'ta geçen yıl meydana gelen ve Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde de etkili olan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, birçoğu da yaralanmıştı. Bu acı olayın yıldönümünde İpekyolu'nda hayatını kaybedenler için dualar edildi.Din Hizmetleri Uzmanı Süheyla Türk, katılımcılara miracın önemini vurgulayarak duygusal bir atmosfer oluşturdu. Programda ayrıca deprem şehitleri ve Gazze'deki Müslümanlar için dua edildi.Programın sonunda, katılımcılara kandil dolayısıyla ikramlar sunuldu.


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