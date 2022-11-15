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Ekonomi İpekyolu’na parke taşları döşenecek
Ekonomi

İpekyolu’na parke taşları döşenecek

İpekyolu; Erçek ve Ortanca hattındaki muhtelif yerlere parke kilit taşları döşenecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 14:44:00 -
İpekyolu’na parke taşları döşenecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Van İpekyolu Belediyesi, Erçek ve Ortanca hattı muhtelif mahallelerde parke kilit taşı yapımı işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenleyecek.

İhale 06.12.2022 tarih ve saat 14:00’de İpekyolu Belediye Hizmet Binası 7. Kat Toplantı Salonu / Hafiziye Mah. Serdar Sok. No:3 İpekyolu/Van adresinde gerçekleştirilecek.

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