İpek’ten Belçika’da çifte zafer: 12 yaşındaki Türk tenisçi tüm maçlarını kazandı

Türkiye'de kendi klasmanında ülke 6.'sı olan 12 yaşındaki İpek Gürses, 21-28 Aralık tarihleri arasında Belçika’daki Justin Henin Akademi’de düzenlenen Ten-Pro Global Junior Tour tenis turnuvasında Avrupa’nın birçok ülkesinden ve Amerika’dan katılan 12 yaş ve 13 yaş kategorilerinde Türkiye’yi temsil etti.

12 yaşındaki performans tenis oyuncusu İpek Gürses hem 12 yaşta hem de 13 yaşta çıktığı on maçın hepsini kazanarak iki kategoride de birincilik elde etti.

Ödül töreninde Gürses ödülünü Grand Slam şampiyonlukları bulunan Belçika’nın efsanevi tenis oyuncusu Justine Henin'in elinden aldı.