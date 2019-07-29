IPC Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası





ANKARA (AA) - Özel sporcular, Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından düzenlenen ve yarın başlayacak Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası için İsviçre'ye gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyon Notvil kentinde 30 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, bugün hava yoluyla İsviçre'ye hareket etti. Kafile başkanı ve TÖSSFED Asbaşkanı Ensar Kurt, "Amacımız dünya şampiyonlukları kazanmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." ifadesini kullandı.

Kafilede antrenörler Aytunç Göz, İdris Güleç, Deniz Erenoğlu ve Sinem Yıldırım ile sporcular Oğuz Türker, Sevim Demircan, Muhsine Gezer, Edanur Akın, Eda Yıldırım ve Fatma Damla Altın yer aldı.