IPARD ile 226 projeye 140 milyon lira hibe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II 3. çağrı kapsamında 4. grubun değerlendirildiğini ve 226 projenin onaylandığını belirterek, “Bu projelere 140 milyon lira hibe sağlıyoruz. Hibeler sayesinde kırsalda 300 milyon liralık yatırım yapılacak” dedi.

Kırsalı 300 milyon lira

Bakan Pakdemirli, “Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)” kapsamında Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) kullandırılan desteklerin 3. çağrı sonuçlarının açıklanması dolayısıyla TKDK’de düzenlenen toplantıya katıldı.

Pakdemirli, IPARD-II 3. çağrı kapsamında 4. grubun değerlendirildiğini ve 226 projenin onaylandığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bu projelere 140 milyon lira hibe sağlıyoruz. Bu hibeler sayesinde, kırsalda 300 milyon liralık yatırım yapılacak. Böylece IPARD-II 3. çağrı kapsamında bugün açıkladığımız 4. grupla birlikte son iki ayda destek kapsamına alınan proje sayısı 2 bin 132’ye, sağlanacak hibe miktarı 655 milyon liraya, bu hibelerle oluşacak yatırım miktarı yaklaşık 1,3 milyar liraya ulaşmıştır. Destek sağladığımız bu tesislerde 7 bin yeni istihdam oluşmasını hedefliyoruz.”

Besiciye müjde

IPARD Programı kapsamında yüzde 40 olan hayvancılık yatırımlarında hibe oranlarını artırmayı planladıklarına dikkati çeken Pakdemirli, bu kapsamda Avrupa Komisyonu ile görüşmelerin başladığını dile getirdi.