  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İPA Başkanı Gökçe ABD'nin temsilciliğine soyundu! Maaşını Zuckerberg mü veriyor?
Gündem

İPA Başkanı Gökçe ABD'nin temsilciliğine soyundu! Maaşını Zuckerberg mü veriyor?

Yeniakit Publisher
2024-08-04 19:41:00 - 2024-08-04 19:44:51
İPA Başkanı Gökçe ABD'nin temsilciliğine soyundu! Maaşını Zuckerberg mü veriyor?

İPA Başkanı Buğra Gökce Instagram'ı savunmaya geçti. Gökce adeta ABD'nin Türkiye temsilcisiymiş gibi açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için CHP’ye müracaat edip aday bile yapılmayan sonra da Ekrem İmamoğlu’na yanaşıp İstanbul Planlama Ajansı Başkanı olan Buğra Gökce şimdiyse Amerikan şirketinin Türkiye mümessili gibi konuşuyor.

nstgram'ın kapanmasının Türkiye'ye günlük maliyetinin 1.9 milyar lira olduğunu belirten İPA Başkanı Buğra Gökce, "Verilere bakınca şunu soruyoruz: Bu ceza Instagram'a mı verildi, Türkiye'ye mi verildi?" dedi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Instagram'a BTK tarafından erişim engeli getirilmesinin Türkiye'ye günlük maliyetini açıkladı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Gökçe, Instagram’ın kapalı kalmasının Türkiye ekonomisine günlük maliyetinin 1,9 milyar lira olduğuna dikkat çekti.

Yasağın en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ekonomilerini etkileyeceğini belirten Gökce, "Kamuda Tasarruf Paketi”nin toplam boyutu 100 milyar liraydı. Eğer Instagram sadece 52 gün kapalı kalırsa Türkiye tasarruf paketi kadar zarar edecek. Instagram'a konulan yasak en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ekonomilerini etkileyecek" dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Ceza Instagram'a mı Türkiye'ye mi?"

Verileri değerlendiren Gökce, şu değerlendirmede bulundu:

"Verilere bakınca şunu soruyoruz: Bu ceza Instagram'a mı verildi, Türkiye'ye mi verildi? Instagram'a erişim yasağı uzadıkça Türkiye ekonomisi yara alıyor, Türk şirketleri daha az satış yapıyor, Türkiye'deki işletmeler zarar ediyor. Bu çağda ölçmeden, tartmadan, hukuk dışı bir şekilde atılan adımların bedelini sadece halkımız öder. Instagram yasağı her gün Türkiye'yi yoksullaştırıyor."

İnstagramı kollamak şer ittifakına düştü
İnstagramı kollamak şer ittifakına düştü

Teknoloji

İnstagramı kollamak şer ittifakına düştü

Haddini bilmez CHP’li başkan İnstagram’in kısıtlanmasını su kesintisi ile kıyasladı ‘Suda zehirli ise keseceksin başkan!’
Haddini bilmez CHP’li başkan İnstagram’in kısıtlanmasını su kesintisi ile kıyasladı ‘Suda zehirli ise keseceksin başkan!’

Gündem

Haddini bilmez CHP’li başkan İnstagram’in kısıtlanmasını su kesintisi ile kıyasladı ‘Suda zehirli ise keseceksin başkan!’

Destici'den Instagram yasağı açıklaması! 'Burası onların babalarının çiftliği değil!'
Destici'den Instagram yasağı açıklaması! 'Burası onların babalarının çiftliği değil!'

Siyaset

Destici'den Instagram yasağı açıklaması! 'Burası onların babalarının çiftliği değil!'

Erbakan'dan Instagram tepkisi!
Erbakan'dan Instagram tepkisi!

Siyaset

Erbakan'dan Instagram tepkisi!

Abdurrahman Uzun Instagram gerçeğini böyle anlattı! Amerikan uşaklığına gerek yok...
Abdurrahman Uzun Instagram gerçeğini böyle anlattı! Amerikan uşaklığına gerek yok...

Gündem

Abdurrahman Uzun Instagram gerçeğini böyle anlattı! Amerikan uşaklığına gerek yok...

Instagram'ın kapatılması Demirtaş'ı çıldırttı! Açılması için adeta yalvardı
Instagram'ın kapatılması Demirtaş'ı çıldırttı! Açılması için adeta yalvardı

Gündem

Instagram'ın kapatılması Demirtaş'ı çıldırttı! Açılması için adeta yalvardı

Instagram'ın kapatılması Demirtaş'ı çıldırttı! Açılması için adeta yalvardı
Instagram'ın kapatılması Demirtaş'ı çıldırttı! Açılması için adeta yalvardı

Gündem

Instagram'ın kapatılması Demirtaş'ı çıldırttı! Açılması için adeta yalvardı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23