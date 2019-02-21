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İP Mersin’de adaysız kaldı

Listenin YSK’ya geç teslim edilmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz'ı aday gösteremeyen İP, Manisa'da adaysız kaldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:21
İP Mersin’de adaysız kaldı

 Haber Merkezi 

MHP’den istifa ederek İP’e geçen Burhanettin Kocamaz, listenin YSK’ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamadı. Aday başvurusu yapmayı beceremeyerek Mersin’de adaysız kalan İP’in Genel Başkanı Meral Akşener, başvuru beceriksizliğinin ardından partisinin Mersin il yönetimini görevden aldı. Akşener, daha sonra yaptığı açıklamada, “Bu dahili operasyondur, faillerini iyi biliyoruz” diyerek kusuru farklı yerlere yüklemeye kalktı.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:21
  1. Mersin
  2. MHP
  3. İP
  4. Burhanettin Kocamaz
  5. YSK
  6. Aday başvurusu
  7. İP’in Genel Başkanı Meral Akşener

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