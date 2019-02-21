İP Mersin’de adaysız kaldı
Listenin YSK’ya geç teslim edilmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz'ı aday gösteremeyen İP, Manisa'da adaysız kaldı.21 Şubat 2019 Perşembe 12:21
Haber Merkezi
MHP’den istifa ederek İP’e geçen Burhanettin Kocamaz, listenin YSK’ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamadı. Aday başvurusu yapmayı beceremeyerek Mersin’de adaysız kalan İP’in Genel Başkanı Meral Akşener, başvuru beceriksizliğinin ardından partisinin Mersin il yönetimini görevden aldı. Akşener, daha sonra yaptığı açıklamada, “Bu dahili operasyondur, faillerini iyi biliyoruz” diyerek kusuru farklı yerlere yüklemeye kalktı.
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