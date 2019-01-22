0553 313 94 23

İP Lideri Akşener'den 'ittifak' açıklaması

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden İP Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile İP arasında İzmir'in ilçe paylaşımı konusunda herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

22 Ocak 2019 Salı 16:57
İP Lideri Akşener'den 'ittifak' açıklaması

İP Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile yerel seçimde yapılacak iş birliğine ilişkin görüşmelerde, pek çok ilde anlaşma sağlandığını, İzmir'de ilçe paylaşımı konusunda herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Akşener, burada yaptığı konuşmada, sanayicilerin sorunlarına değindi, Türkiye'nin ara eleman sıkıntısına işaret etti.

"Ankara'nın alınacağını düşünüyorum"

Akşener, konuşmasının ardından, bir sanayicinin yerel seçime ilişkin sorusu üzerine, "Ben Ankara'nın alınacağını düşünüyorum. Sizlerden Mansur Bey'e öneriler, katkılar olursa yazılı, bunları da iletme imkanım olur." diye konuştu.

Toplantının ardından bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dünkü görüşmesine ilişkin sorusuna Akşener, "Biz sadece bize bırakılan birkaç konuyu görüştük, o kadar." yanıtını verdi.

"İzmir'de sorun yok"

"İlçelerde bir anlaşma sağlandı mı?" sorusuna Akşener, "Pek çok ilde sağlandı. Onlar da ilan edilecek, biz adaylar üzerinde konuşmuyoruz, il ve ilçe... İzmir'de herhangi bir ilçe paylaşımı konusunda sorun yok." karşılığını verdi.

Meral Akşener, "hayalet seçmen" iddialarıyla ilgili soru üzerine  "Onları takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 16:57
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  4. İYİ Parti
  5. CHP
  6. Millet İttifakı
  7. İttifak açıklaması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
    1. Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk..
    2. Nevriye Yılmaz'a milli görev
    3. Adana'da kamyonun çarptığı yaya öldü
    4. İran'da gece partisine 72 gözaltı
    5. Sivasspor'dan "hakem" açıklaması
    6. Tornavidalar havada uçuştu! Soluğu..
    7. İYİ Parti İzmir ilçe belediye başkan..
    8. Polislere "işkence ederek öldürme"den..
    9. Davos'ta küresel ekonominin 2019 riski..
    10. Şırnak'ta terör operasyonu
    11. Suudi yönetimi çığırından çıktı.....
    12. Adana'daki terör örgütü PKK/KCK..
    13. AB Aachen Anlaşması'na "temkinli"..
    14. İP Lideri Akşener'den 'ittifak'..
    15. Yolda bulduğu fotokapan başını dert açtı
    16. Bedia Özgökçe Ertan kimdir nerelidir?
    17. Soylu'dan "sahte hesaplarla..
    18. TCG Bandırma gemisi Beyrut Limanı'nda
    19. "İsrail, uluslararası hukuk, ahlak ve..
    20. İki dev işbirliğine 'Tamam' dedi!..
    Tesadüfen bulundu! Çok sayıda ülke sıraya girdi
    Tesadüfen bulundu! Çok sayıda ülke sıraya girdi
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe