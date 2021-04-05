İP lideri Akşener, emekli amirallerin gözaltına alınmasından rahatsız oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli amirallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri nedeniyle gözaltına alınmasını eleştirdi.

Gözaltılardan rahatsız olduğunu ifade eden Akşener, şunları söyledi:

"Siz bu insanları gözaltına alma yoluna giderseniz, iktidara şunu söyleme hakkımız doğar: Siyasi partilere, muhalefete ayar vermeyi isteyen hadsizlik ve saygısızlık yapan, bir kısmı sarayda yaşayan bürokratlar var.

Sayın Erdoğan'a ve arkadaşlarına sesleniyorum. Madem burada bir gözaltı süreci başlattınız, şimdi muhalefet partilerine, ana muhalefet partisi ve İYİ Parti'nin genel başkanlarına hakaret eden, yargıçlardan tutun Saray şürekasına kadar, atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun bakalım. Bunun da takipçisi olacağız."

Akşener'den dikkat çeken ifade: "Herkes görevini, başındayken yapmalıydı"

Dünkü açıklamasında da ilginç ifadeler kullanan Akşener, bu hareketin görevdeyken yapılması gerektiğini ileri sürmüştü. Bu bildiriyle iktidar partisine fırsat verildiğini iddia eden Akşener açıklamasında, "Buradan herkese, emekli silahlı bürokratlara sesleniyorum. Herkes görevini, başındayken yapmalıydı." ifadelerini de kullanmıştı.

Ayrıca Akşener, "Sabah bir uyandık emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir. Türkiye bu zevzekliklerden çok çekti." diye konuşmuştu.

1 numara, İP'in başkan yardımcısı çıktı

104 amiralin açıklamasında 1 numaralı imzacı olarak yer alan isim İYİ Partili isim çıktı. Akşener'in 'Zevzeklik' dediği bildiriyi kendi parti yöneticisi olan Emekli Amiral Ergun Mengi'nin organize ettiği ve 1 numaralı imzacının kendisi olduğu ortaya çıktı.

Skandal bildiriye imza atan Ergun Mengi, İP’te Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak partide görev alıyor.

İP'li vekillerden darbe bildirisine destek

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