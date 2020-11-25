İP inkara devam ediyor! Anayasa tartışmasında iyice köşeye sıkıştılar

Millet ittifakında yer alan İYİ Parti, CHP, SP ve HDP'nin birlikte anayasa çalışması yaptığının ortaya çıkması ve CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun da bunu doğrulaması sonrası İYİ Parti cephesi bunu inkar etmeye devam ediyor.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu katıldığı televizyon programında, " Biz bir anayasa çalışması yapmadık." sözleri sonrası konuk Adem Taşkaya söz alarak, "Yavuz bey ve Aytun Çıray'ın bunu bilmesi mümkün değil, İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Kamil Erozan bunu biliyordu. Çıksın açıklasın." dedi.

Bunun üzerine cevap veren Ağıralioğlu, "Bir çalışma yapsaydık biz bunu söylerdik. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Genel Başkanımız da bizim anayasa çalışmamız yok." dedi.