İP çarşafa dolandı! Milletvekilleri arasında ve teşkilatta isyan çıktı

Sezai Erhan yeniakit

İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘listem yok’ demesine rağmen çarşaf liste içine gizli bir ‘anahtar liste’ yerleştirmesi partide isyan çıkardı. İP’li bazı vekillerin ve teşkilatların başlattığı isyan büyüyünce İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partisinin il başkanlarına mektup gönderdi.

Hafta sonu olağanüstü kurultay yaparak yönetimini yenileyen İYİ Parti’de (İP), çarşaf listeyle girilen seçimde, aslında çarşaf liste içinde Genel Başkan’ın bir anahtar listesinin olduğunun ortaya çıkması bu durumdan habersiz partililerde isyan çıkardı.

Delegeler seçime ‘itiraz’ etti

Edinilen bilgiye göre, bazı delegeler, bu iddiaları Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na da taşıdı. “GİK seçiminin yenilenmesini” isteyen delegelerin, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na verdikleri dilekçede, “GİK üye seçiminde usulsüzlük yapıldığı, parti tüzüğüne ve Genel Başkan Meral Akşener’in çarşaf liste çağrısına uyulmadığını gerekçe gösterdikleri” belirtildi. İtirazı değerlendiren Çankaya İlçe Seçim Kurulu’nun “itirazın yetki alanında yer almadığı gerekçesiyle reddettiği” öğrenildi.

Ağıralioğlu pasif göreve çekildi

İYİ Parti içinden ciddi bir destek kazanan ve BBP geleneğinden gelen Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, 29 Temmuz'da grup başkanvekilliği görevinden alındı. Yerine Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu getirildi. Kurultayda da beklenildiği gibi Ağıralioğlu, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nun blok oy listesinin dışında tutuldu, ancak listeyi delip 5. sıradan GİK üyesi oldu. Akşener, Ağıralioğlu’nu sadece Parti sözcüsü yaptı.

Koray Aydın mektup gönderdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partisinin il başkanlarına gönderdiği mektupta, kurultayla ilgili değerlendirmeler yaptı. Aydın, "çarşaf-blok" liste tartışmalarına da açıklık getirdi. Aydın mektubunda, “4. Olağanüstü Kurultayımız demokrasi şölenine sahne olmuş, diğer partilere de örnek olacak şekilde Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerimiz Çarşaf Liste ile belirlenmiştir. Malumlarınız olduğu üzere Çarşaf Liste aday olan her partilinin listede yer aldığı bir seçim yöntemidir. Dolayısıyla hiç kimsenin adaylığına bir engelleme yapılmamış ve kısıtlama getirilmemiştir. Aday olan arkadaşlarımız kendilerini tanıtmak ve seçtirmek için yüz yüze görüşmeler yapmışlar; broşürler, afişler, kartvizitler bastırmışlar; SMS, sosyal medya paylaşımları ve mesajlarıyla kendilerine oy istemişler ve bir araya gelip anahtar listeler bastırıp dağıtmışlardır. Bütün bu faaliyetlere engel olunmamış, aday olan her arkadaşımız seçilmek için propagandasını hür ve serbest bir şekilde yapmıştır” dedi.

5-6 tane anahtar liste dolaştırıldı

Koray Aydın mektubunun devamında, “Kurultayda alınan karar gereğince adaylık başvurularında kadınlara ve engellilere öncelik tanınmış, daha sonra yapılan başvuru sırasına göre de tek bir aday listesi yani Çarşaf Liste belirlenmiştir. Genel İdare Kurulu için çoğunluğunu Genel Merkez yöneticilerimizin oluşturduğu arkadaşlarımız da başvurularını peş peşe yapmak suretiyle aday olmuşlar ve listenin orta sıralarında peş peşe sıralanmışlardır. Ağırlıklı olarak oy istenen bu sıralı liste de bir anahtar listedir. Kurultaylarda anahtar liste çıkarma, Çarşaf Liste yönteminin doğal bir sonucudur ve kurultaylarda uygulaması da bu şekildedir. Nitekim salon içinde sabah erken saatlerden itibaren 5-6 tane anahtar liste dolaştırılmıştır” ifadelerine yer verdi.