Teknoloji iOS 27 sızdı: Ana ekrana “Geri al” geliyor
iOS 27 sızdı: Ana ekrana “Geri al” geliyor

iOS 27’ye dair ilk detaylar ortaya çıktı. Apple, ana ekranda yapılan düzenlemeler için geri alma ve yineleme özelliği eklemeye hazırlanırken, güncellemenin odağında performans ve kararlılık yer alıyor.

WWDC26 yaklaştıkça Apple’ın yeni işletim sistemleriyle ilgili detaylar da ortaya çıkıyor. iOS 27 için konuşulanlara göre bu sürüm büyük yeniliklerden çok sistemi toparlamaya odaklanacak.

Yeni özellikler sınırlı kalacak. Apple’ın uzun süredir konuşulan yapay zekâ planları bu sürümde ilk kez daha net şekilde sisteme entegre edilecek.

ANA EKRAN İÇİN GERİ ALMA ÖZELLİĞİ GELİYOR

Apple, iOS 27’de ana ekran düzenini değiştiren kullanıcılar için basit ama işlevsel bir özellik test ediyor: geri al ve yeniden yap. Şu an iPhone’da ana ekranı düzenlemek için:

• Widget ekleniyor

• Simge düzeni değişiyor

• Duvar kâğıdı ayarlanıyor

Ama bir değişiklik yaptıktan sonra geri dönüş sınırlı kalıyor. Yeni sistemde ise:

• Yapılan değişiklik geri alınabiliyor

• Yanlışlıkla silinen düzen tekrar getirilebiliyor

• Ana ekran düzeni hızlıca eski haline dönebiliyor

Bu seçenek, uzun basma ile açılan ana ekran menüsüne eklenecek. Aynı menüde widget ekleme ve sayfa düzenleme gibi seçenekler zaten yer alıyor.

DEĞİŞİKLİKLERİ GERİ ALMA NASIL ÇALIŞACAK?

Sistemin en dikkat çeken kısmı burada. Kullanıcı bir düzen yaptığında ve bunu beğenmezse tek hamleyle geri dönebilecek. Tam tersi durumda da, geri alınan bir düzen tekrar getirilebilecek. Ancak Apple henüz şu kısmı netleştirmedi: geri alma geçmişi ne kadar geriye gidecek? Yani kullanıcı birkaç adım mı yoksa daha uzun bir geçmiş mi görecek, bu belli değil.

LİQUİD GLASS İÇİN YENİ KONTROL

iOS 27 sadece ana ekranla sınırlı kalmıyor. “Liquid Glass” tasarım efekti için de yeni bir ayar geliyor. Bu ayarla kullanıcı:

• Görünümü daha saydam hale getirebilecek

• Daha belirgin bir görünüm seçebilecek

• İki sabit seçenek yerine daha ince ayar yapabilecek

ASIL HEDEF: HIZ VE STABİLİTE

Apple’ın iOS 27’deki ana odağı yeni özellikler değil. Sistem performansı öne çıkıyor. Beklenenler: daha akıcı kullanım, daha stabil sistem, daha iyi pil dengesi. Kısacası Apple bu sürümde “yenilik eklemekten çok sistemi düzeltme” tarafına ağırlık veriyor.

iOS 27 büyük değişiklikler getirmiyor. Ama ana ekran düzeni ve görsel ayarlar tarafında küçük, günlük kullanımı etkileyen dokunuşlar ekliyor. En büyük kazanç ise hız ve stabilite olacak gibi duruyor.

Siri baştan yazılıyor: Apple'ın yeni asistanı sahneye çıkıyor

Apple'dan sert güvenlik hamlesi: iPhone'lara kilit ekranı uyarısı

Apple'dan WWDC 2026 öncesi son dokunuş!

Teknoloji dünyasında heyecan dorukta! Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max ile fotoğrafçılıkta devrim yapmaya hazırlanıyor

