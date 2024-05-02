iOS 17.5 Onarım Modu Özelliği ile Geliyor

Bildiğiniz üzere iPhone’un Apple servisine onarılmaya gönderilmesi için Bul özelliğinin kapatılması gerekiyor. Bu özellik etkin olan cihazların onaramayabileceği ifade ediliyor. Bul’un kapatılması, bir ‌iPhone‌’un başka bir Apple Kimliği ile kullanılmasını önleyen önemli bir hırsızlık önleme güvenlik özelliği olan Etkinleştirme Kilidi’ni devre dışı bırakıyor.

Yeni Onarım Durumu özelliği Bul’u açık bırakıyor ve böylece Etkinleştirme Kilidi etkin kalıyor. Bu sayede iPhone‌ onarılırken Bul uygulamasıyla izlenebilir olmaya devam ediyor. Etkinleştirildiğinde, Onarım Modu’ndaki aygıtta “Onarıma Hazır” etiketi bulunuyor. Metinde “Bu cihaz onarım durumunda tamamen işlevsel kalır” yazıyor. Cihazlar listesinde, Onarım Durumu’na getirilen bir iPhone küçük bir stetoskop simgesine sahip oluyor ve kayıp olarak işaretlenebiliyor.

Bu arada Onarım Durumu’nu etkinleştirmek için Bul’daki Bu Cihazı Kaldır seçeneği şu anda iPhone ile sınırlı. Onarım Durumu halen geliştirilme aşamasında olan bir özellik olduğundan, Mayıs ayında iOS 17.5 ve kardeş güncellemeleri yayınlandığında diğer cihazlarla da çalışabilir.