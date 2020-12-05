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Teknoloji iOS 14.3'ün yeni beta sürümü yayınlandı! İşte yenilikler
Teknoloji

iOS 14.3'ün yeni beta sürümü yayınlandı! İşte yenilikler

Apple, iPhone cihazlar için iOS 14.3 sürümünün beta 3 güncellemesini yayınladı. İşte gelen yenilikler...

Yeniakit Publisher
2020-12-05 23:43:00 -
iOS 14.3'ün yeni beta sürümü yayınlandı! İşte yenilikler

Apple, iOS 14.3 ve iPadOS 14.3 güncellemelerinin üçüncü beta sürümlerini tüm kullanıcılar için yayınladı. Yeni güncelleme ile birlikte iPhone 12 ailesi yeni özellikler kazandı. Peki iOS 14.3 neler sunuyor?

iOS 14.3 güncellemesi, gürültü azaltma ve çoklu kare pozlama ayarları gibi özellikler sunan ProRAW formatını iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max'e getiriyor.

ProRAW özelliği etkinleştirildiğinde, kamera uygulamasının sağ üst tarafında, kapatmak veya açmak için dokunulabilen bir RAW ibaresi yer alıyor.

Yeni güncelleme ile birlikte Ecosia, artık iPhone ve iPad'de varsayılan arama motoru olarak ayarlanabiliyor.

Apple'ın 2021 yılında tanıtılması beklenen AirPods Studio'nun tasarımı ve AirTags'ler ile ilgili ayrıntılar da yeni güncellemede ortaya çıkan yenilikler arasında bulunuyor.

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