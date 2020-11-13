iOS 14.3'ün ilk beta sürümü yayınlandı: İşte gelen yenilikler

Teknoloji devi Apple, iOS 14.3'ün ilk geliştirici beta sürümünü yayınladı. Ayrıca şirket, watchOS 7.2 ile tvOS 14.3'ün ilk geliştirici betalarını da kullanıma sundu. Yeni güncelleme ile birlikte birçok sorun düzeltildi. Peki yeni güncellemeler kullanıcılara neler sunuyor? İşte iOS 14.3 ile birlikte gelen yenilikler...

Ekim ayında düzenlediği bir etkinlikte iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in 'ProRAW' isimli yeni bir fotoğraf çekme formatına sahip olacağını duyuran Apple, bu formatı iOS 14.3'ün ilk geliştirici beta sürümü ile gün yüzüne çıkardı. Kullanıcılar artık iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te ProRAW uzantılı ham fotoğraflar çekebilecek.

Yeni güncelleme ile gelen bir başka yenilik ise kullanıcıların evlerindeki HomeKit ürünlerinin yazılım güncellemelerini, artık Ev uygulaması üzerinden gerçekleştirebilmelerini sağlayacak. Kullanıcılar, Ev uygulamasına girdikten sonra 'Tümünü Güncelle' butonu ile bir ya da birden çok HomeKit ürününü tek seferde güncelleyebilecek.

Ayrıca kullanıcılar, artık Safari uygulamasında Ecosia'yı arama motoru olarak seçebilecek. Yeni güncellemenin ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.