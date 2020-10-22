iOS 14.1 ve iPadOS 14.1 güncellemeleri yayınlandı

Geçtiğimiz ay iOS 14 işletim sistemini yayınlayan Apple, şimdi de iOS 14.1 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme ile birlikte çeşitli iyileştirmeler yapıldı, birçok sorun çözüme kavuştu. İşte iOS 14.1 ile gelen yenilikler...

14.1 güncellemesiyle birlikte kullanıcılar, 10 bit HDR video oynatma desteğine kavuştu. Ayrıca iOS 14 ile gelen Widget'larda yaşanan çeşitli sorunlar çözüldü.

Bazı kullanıcıların karşılaştığı bir albüm veya oynatma listesini görüntülerken kütüphaneye şarkı ekleme ya da indirme sorunu ortadan kalırıldı. Ayrıca hesap makinesinde görünmeyen sıfır problemi de çözüme kavuşturulmuş oldu.

iOS 14.1 güncellemesiyle birlikte iPadOS 14.1 güncellemesi de iPad kullanıcıları için yayınlandı.