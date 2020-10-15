iOS 14.1 Golden Master güncellemesi yayınlandı
Apple, geliştiriciler için iOS 14.1 Golden Master sürümünü yayınladı.
Apple, İphone 12 modellerinin tanıtımının akabinde geliştiriciler için iOS 14.1 Golden Master sürümünü yayınladı. İphone 12'nin tüm modellerinde ön yüklü olarak gelmesi beklenen iOS 14.1 Golden Master sürümünün özelliklerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Geliştiricilere özel olarak yayınlanan sürümün kısa süre içerisinde desteklenen tüm İphone'larda yayınlanması bekleniyor.