iOS 14 Beta ile yeni özellikleri bugün kullanabilirsiniz

iOS 14 güncellemesini alacak iPhone modelleri Apple’ın yeni iPhone 12 ile dağıtacağı iOS 14 birçok büyük yenilikle dün akşam tanıtıldı. Ana ekranda Widget desteği, CarKey özelliği, yeni çeviri uygulaması ve daha bir çok yenilik bu güncellemeyle kullanıma sunulacak. Ancak bu özellikleri kullanmak için iPhone 12’yi beklemenize gerek yok. Dilerseniz iOS 14 Beta versiyonunu indirerek bu özelliklere şimdi ulaşabilirsiniz.

iOS 14 Beta’da neler var?

iOS 14’ün daha önce sızdırılan konsept görsellerinde sıkça karşılaştığımız widget’lar artık resmi olarak tanıtıldı. iOS 14 yüklü olan iPhone’ların ana ekranı çok fazla özelleştirmeye açık olacak. Bunun yanı sıra App Library özelliği sayesinde uygulamalarınız daha düzenli olacak. Ayrıca CarKey özelliği sayesinde iPhone veya Apple Watch’lar araba anahtarına dönüşecek.

Kullanıcı odaklı geliştirmelerden birisi de resim içinde resim olarak adlandırılan video izleme özelliği oldu. iOS 14’te ayrıca yenilenen Siri, çeviri uygulaması, bisiklet ve elektrikli otomobiller için yenilenen harita gibi özellikler de mevcut.

iOS 14 Beta nasıl yüklenir?

İOS 14’ün ilk beta sürümü daha önceki versiyonlarda olduğu gibi yine birçok hatayla gelecek. Kaçınılmaz olan bu gerçeği göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz. Ancak iOS 14’ü beklemek istemiyorum diyorsanız. Aşağıdaki linke tıklayarak iOS 14 Beta profilini telefonunuza indirebilirsiniz.

https://betaprofiles.com/

Beta profilini cihazınıza yükledikten sonra Ayarlar > Yazılım Güncelleme yolunu takip etmeniz yeterli olacak. iOS 14 Developer Beta uyarısı ile karşılaşacaksınız. İndir diyerek güncellemeyi indirebilir ve sonrasında yükleyebilirsiniz.

iOS 14 Beta destekleyen cihazlar

– iPhone SE 2

– iPhone 11

– iPhone 11 Pro

– iPhone 11 Pro Max

– iPhone XS Max

– iPhone XS

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8 Plus

– iPhone 8

– iPhone 7 Plus

– iPhone 7

– iPhone 6S

– iPhone 6S Plus

– iPhone SE

– iPod Touch 7. jenerasyon

KAYNAK: HABER7